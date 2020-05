Els Mossos detecten excessos de velocitat els darrers dies i demanen precaució amb l'increment de la mobilitat

Els Mossos d'Esquadra han detectat en els últims dies de desescalada excessos de velocitat en alguns conductors, que es troben un trànsit poc dens i molt fluid i corren més compte. El comissari encarregat de la mobilitat, Joan Carles Molinero, ha demanat precaució en els propers dies, i més quan el trànsit s'incrementarà amb el probable pas a la fase 1 de la regió metropolitana de Barcelona. També ha alertat d'un possible increment de consum d'alcohol al volant ara que es produeix el desconfinament. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha indicat que no preveuen tornar a curt termini als volums de vehicles d'abans del confinament, per la crisi econòmica i també pel teletreball.

Molinero ha remarcat que la fluïdesa en el trànsit porta alguns conductors a córrer més del compte. No s'ha notat un increment "molt exagerat" d'excés de velocitat durant el confinament, ha dit, però sí que en els darrers dies s'ha començat a veure un "lleuger increment d'aquestes actituds" entre els conductors que s'incorporen a la circulació. Per la seva part, Gendrau ha indicat que en general hi ha un augment de la mitjana de velocitat, però això es deu a la disminució del trànsit.

Una altra preocupació dels Mossos és l'alcohol, i més tenint en compte que en els propers dies i setmanes es permetrà una major mobilitat i això pot comportar més festes i celebracions.

Un tercer element és el teletreball. Molinero ha apuntat que l'increment del treball des de casa pot provocar també més distraccions al volant per voler continuar amb aquesta rutina amb el telèfon mentre es condueix.

Finalment, el comissari també ha demanat a la ciutadania que revisi els vehicles que han estat aturats tot aquest temps abans de fer un trajecte, especialment si és mitjà o llarg.

Els Mossos, com cada divendres, inicien ja el desè dispositiu de control de mobilitat pel cap de setmana, amb 151 controls preventius i uns 700 efectius.

Trànsit constata que la mobilitat va creixent paulatinament, amb increments del dos o el tres per cent per dia entre setmana, però augura que no s'arribarà a curt termini als registres anteriors al confinament. Gendrau ha indicat que "hi ha una crisi econòmica que ja es veu, també el teletreball i la flexibilitat horària al món laboral", que s'ha de veure quin efecte pot tenir.



16 morts des de l'inici de la pandèmia

Entre el 14 de març i el 20 de maig s'han registrat 16 morts en 14 accidents. D'aquests, 10 (vuit accidents) han estat entre el 14 de març i el 10 de maig, el període de confinament, i els altres 6 quan s'ha començat amb la desescalada.

Dels vuit accidents de la primera fase, quatre han estat de conductors de vehicles pesants, i tres han implicat vianants. L'any passat no es va registrar cap mort entre els camioners en el mateix període. En la segona fase, en canvi, hi ha tres motoristes morts i un conductor de patinet.

Globalment destaquen els atropellament, amb 4 morts dels 16 totals. Gendrau ha constatat una reducció de la sinistralitat del 80% per la davallada del trànsit, però ha fet un toc d'atenció per aquestes casuístiques concretes.

