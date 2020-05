Salut demana que es puguin visitar familiars a les residències en la fase 2 i espera que el Ministeri ho autoritzi

El Departament de Salut proposa que es puguin fer visites de familiars a les residències que es trobin en les regions sanitàries que avancin a la fase 2, que a partir de dilluns seran el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que es tracta d'una proposta treballada amb el sector i espera que el Ministeri de Sanitat l'aprovi, tot i que el govern espanyol no preveu les visites a les residències de gent gran fins a la fase 3. "L'objectiu és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen en residències amb el mínim risc", ha afirmat. Segons la proposta, es podria fer una visita setmanal de 30 minuts, en espais habilitats i amb mesures com el control de temperatura.

El Departament de Salut ha classificat les residències per poder desplegar el pla de desconfinament de forma segura. En 472 residències no hi ha cap persona que tingui el coronavirus en aquests moments, i aquestes han estat tipificades com a 'verdes'; 392 tenen algun cas positiu, però els espais estan ben sectoritzats i poden mantenir zones netes ('carbasses') i en 103 residències Salut assumeix que encara hi ha risc de contagi ('vermelles'). Hi ha 87 residències que s'està valorant com es classifiquen. Les visites es començarien a permetre, segons la proposta de Salut, en les que han estat classificades com a 'verdes' i 'carbasses' en aquells espais que siguin segurs.

Vergés ha proposat aquest divendres en roda de premsa començar a generalitzar les visites a residències a partir de la fase 2. Ara bé, serien visites limitades a una per setmana i d'uns 30 minuts i amb mesures com el control de la temperatura a l'entrada i altres d'higiene, com rentat de mans, desinfecció del calçat i ús de mascareta. També s'haurien de mantenir les distàncies de seguretat i fer les visites en espais habilitats, amb la supervisió del personal de la residència.

La consellera ha destacat que aquesta és una proposta que s'ha fet a partir de "molt diàleg" amb el sector i espera que el Ministeri ho autoritzi d'aquí a dilluns o almenys en els propers dies.

Vergés també demana que es puguin recuperar serveis externs que no són sanitaris com el de perruqueria i podologia en la fase 2 , "molt importants per a les persones grans que viuen en residències", ha recalcat.

Les visites a familiars només es permeten ara com ara al final de la vida o quan a una persona se li ha descompensat la malaltia de base i necessita el suport d'un familiar. Segons el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), a la fase 2 es permeten les visites a residències d'habitatges tutelats i de persones amb discapacitat, però en les de gent gran només es poden fer en aquests supòsits extrems. En qualsevol cas, la visita està limitada a una persona, s'ha de concertar prèviament i s'han d'utilitzar elements de protecció segons el nivell de risc, entre altres mesures.



Proves i aïllament per a persones que tornin a la residència

753 persones van tornar a viure amb les famílies i ara el Departament de Salut treballa perquè puguin tornar a les residències de forma segura. Només ho podran fer en les residències tipificades com a 'verdes' i amb el requisit de tenir una prova PCR que hagi donat negatiu de coronavirus. A més, hauran d'estar aïllats de forma preventiva durant 14 dies un cop hagin tornat a la residència.

Si retornen d'hospitals o centres sociosanitaris, també caldrà una PCR negativa però en aquest cas no serà necessari un aïllament preventiu de 14 dies. Segons Vergés, consideren que els hospitals poden garantir que els pacients hagin fet l'aïllament.



Dins de les residències

El Departament de Salut manté que fins que una persona no doni negatiu en una prova del coronavirus no es pugui aixecar l'aïllament dins de la residència per no "córrer cap risc" però sí que demana potenciar la convivència en zones aïllades on tothom tingui el virus.

En les residències sense casos de coronavirus o amb els espais sectoritzats, la consellera també demana anar recuperant les activitats i potenciar la convivència mantenint les mesures de seguretat.

