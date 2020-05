Sanitat diu que els "preocupen" les últimes dades de Catalunya i que si no es resol "el problema" s'haurà d'actuar

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, diu que els han "sorprès" i els "preocupen" les últimes dades facilitades per Catalunya sobre nous positius (150). Simón ha dit que no seria una situació generalitzada sinó vinculada a una zona concreta però que ho estan analitzant perquè si la informació no és correcta, no poden valorar el que està passant "realment". "Estan arribant unes xifres que requereixen més explicacions i que tenen algunes incongruències", ha dit. El Ministeri no va incloure ahir les dades catalans per problemes de "validació".

Simón ha dit que creien que era un problema "puntual", que avui s'ha repetit, i que si la situació no es resol, "s'hauran de tenir les discussions que calguin per garantir la seguretat no només dels catalans sinó de tots els espanyols".

"Catalunya estava evolucionant bé i notificant bé", ha dit, tot afegint que la decisió de canvi de fase es va prendre quan van enviar la documentació, a principis de setmana.

En aquest sentit, ha dit que pel que fa a les defuncions, les tres notificades s'ha corroborat que es van van produir ahir.