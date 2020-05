El Suprem demana al Congrés el suplicatori per procedir contra Laura Borràs

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha acordat aquest divendres tramitar suplicatori al Congrés dels Diputats per a continuar el procediment penal contra la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs, contra qui va obrir una causa el passat mes de desembre per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en l'etapa en què era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

A aquest efecte, el president de la Sala II, Manuel Marchena, ha dirigit aquest divendres un ofici al president de Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, perquè traslladi el suplicatori per procedir contra Borràs a la presidenta de Congrés dels Diputats.

La petició s'acompanya d'una exposició raonada de l'instructor de la causa al Suprem, el magistrat de la Sala II Eduardo Porrés, que és qui ha instat el suplicatori. Aquest jutge va citar per al passat 14 de febrer al Suprem a Laura Borràs per prestar declaració voluntària, en qualitat d'investigada en la causa, tal com la Llei li permet, però la diputada va optar per no acudir a la citació.