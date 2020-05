El TSJC autoritza les manifestacions en cotxe de Vox a Girona i la resta de capitals catalanes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat les manifestacions en cotxe que Vox ha convocat per aquest dissabte al migdia a Girona, Barcelona Lleida i Tarragona contra la gestió de la pandèmia de coronavirus per part del govern espanyol. Les mobilitzacions van ser prohibides pel govern espanyol, però el tribunal diu això vulnera el dret de reunió. D'aquesta manera, ha estimat els recursos del partit ultradretà, als quals la fiscalia donava suport, i s'ha posicionat contra l'Advocacia de l'Estat, que en els judicis d'aquest divendres s'ha oposat a les mobilitzacions. Les 'Caravanas por España y su libertad', que es faran a tot Espanya, seran d'11.30 a 12.30 hores en vies importants i cèntriques de les quatre ciutats.

A Girona, l'inici i final és al Decathlon, i els cotxes passarien per la carretera de Barcelona, el carrer Ferran Puig i el passeig de la Devesa.

Durant els quatre judicis d'aquest divendres al migdia al TSJC, la fiscalia s'ha posicionat al costat de Vox i en contra de la prohibició del Ministeri de l'Interior. Després de diversos recursos i decisions judicials, els quatre casos han acabat en quatre judicis contenciosos-administratius al TSJC. L'Advocacia de l'Estat manté l'oposició a les mobilitzacions per falta de garanties sanitàries i pel "rebrot" de casos de covid-19 a Catalunya els últims dies.

Segons Vox, el dret de manifestació no està suspès per l'estat d'alarma, sinó que això només passa en l'estat d'excepció o setge. Tot i que es pot limitar per raons de seguretat sanitària o d'ordre públic, l'advocat de Vox assegura que l'administració no ha concretat cap raó concreta per la qual la manifestació en cotxes particulars pugui afectar la salut dels participants o de la resta de ciutadans. L'advocat també ha recordat que el Tribunal Constitucional té establert que abans de prohibir una manifestació s'han de donar alternatives de recorregut o horaris.

El lletrat Juan Cremades ha recordat que la fase 1 de desescalada permet certa mobilitat i es pot viatjar per tota la regió sanitària, anar a comerços, terrasses, misses i funerals. Per això, considera que a Lleida, Girona i Tarragona s'hauria d'autoritzar. Pel que fa a Barcelona, encara en fase 0, Cremades ha recordat que està en fase 0 però avançada i que aquest proper dilluns passarà a fase 1. En aquest sentit, també ha al·legat que la Delegació del govern espanyol a Madrid finalment ha autoritzat la marxa de Vox, així com el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, on moltes de les seves capitals també estan en fase 0. L'advocat de l'estat no ha pogut argumentar les diferències sanitàries entre Madrid i Barcelona.

La fiscalia, per la seva banda, s'ha posicionat al costat de Vox per defensar el dret de manifestació sempre que es garanteixin les mesures de seguretat sanitària i de mobilitat. Així, ha considerat que la situació sanitària del país ha millorat força des que es van demanar i denegar les manifestacions i ha recordat que només la Guàrdia Urbana de Barcelona ha fet un informe no vinculant però desfavorable. També ha lamentat que les subdelegacions del govern no hagin plantejat alternatives d'horari o recorregut abans de prohibir les mobilitzacions.

En canvi, l'Advocacia de l'Estat s'ha oposat a l'autorització de les manifestacions, assegurant que la denegació del permís sí que ha estat argumentat i que no es requereix un informe sanitari específic, ja que el Ministeri de Salut ja argumenta perquè s'aplica cada fase de desescalada a cada zona. A més, ha al·legat que cada capital té les seves pròpies circumstàncies i no es poden comparar entre elles. De fet, ha assegurat que Catalunya ha viscut la darrera setmana un "greu repunt" de contagis i morts, en comparació amb la resta d'Espanya, i per això cal ser més restrictiu. Per això, considera que el dret a la vida, en aquest cas, està per sobre del dret de manifestació, ja que els contagis entre manifestants es poden passar a persones no manifestants els propers dies. "El risc de contagi és el mateix que al principi de la pandèmia, i amb les dades sanitàries objectives es desaconsella la manifestació", ha assegurat.

L'advocat de l'estat també ha al·legat que Vox no garanteix que els participants de cada cotxe convisquin a la mateixa casa i que, si no ho fan, portin mascareta. Així, creu que és "impossible" garantir això i que no es pot donar la responsabilitat a la policia per fer-ho complir. A més, ha al·legat que la distància de seguretat també és molt difícil de complir en aquells manifestants que vagin en bicicleta o moto.

El lletrat també ha assegurat que la llei no preveu manifestacions en cotxe i que el decret d'estat d'alarma només preveu l'ús del cotxe per a casos necessaris com anar a comprar, treballar o al metge. En un sentit similar, creu que els carrers han d'estar alliberats d'embussos per tal que puguin passar amb rapidesa els serveis d'emergències, i que no es pot alterar el dret dels altres ciutadans a passejar o fer esport. A més, ha recordat que diversos tribunal superiors van prohibir manifestacions el passat 1 de maig. "Un míting en cotxe no pot substituir el dret a la vida", ha conclòs un dels advocats de l'estat, recordant que la mobilització no és en defensa dels drets fonamentals, sinó que té motivacions polítiques.

A Barcelona la convocatòria era inicialment d'11 a 15 hores, però l'advocat de Vox ha assegurat que es faria, com en les altres capitals de província espanyoles, de 12 a 12.30 hores. Preveu començar a la plaça Francesc Macià, baixar per la Diagonal fins al passeig Sant Joan, tombar pel carrer Diputació, on hi ha la Conselleria d'Interior i tornar a pujar per Roger de Llúria fins al carrer Mallorca, on hi ha la Delegació del govern espanyol a Catalunya. En total el recorregut fa uns quatre quilòmetres.

A Tarragona, al convocatòria és a les 12 del migdia a la plaça de les Corts Catalanes, i el recorregut d'uns tres quilòmetres preveu baixaria per la Rambla president Macià, la Rambla Nova fins el Balcó del Mediterrani i tornaria per la mateixa via fins a acabar a la plaça Imperial Tarraco, davant la Subdelegació del govern espanyol.

Els quatre judicis, que s'han celebrat seguits en dues sales diferents, s'han fet amb tots els intervinents, premsa i públic amb mascaretes i amb certa distància de seguretat. Els advocats, a més, han estat dispensats de posar-se la toga, ja que aquestes són prestades.



Vicissituds judicials de l'autorització

Dilluns el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va prohibir les quatre manifestacions que Vox volia fer amb cotxe a les quatre capitals catalanes aquest dissabte. La més nombrosa era la convocada a Barcelona entre les onze del matí i les tres de la tarda, on la formació preveia l'assistència d'uns 200 cotxes. A les altres tres capitals, Girona, Tarragona i Lleida, la convocatòria preveia que l'acte durés mitja hora, entre les dotze i dos quarts d'una del migdia, i que hi participessin una cinquantena de cotxes a cadascuna. Marlaska va prohibir les manifestacions per considerar que resulten "incompatibles" amb les "restriccions imposades" per l'estat d'alarma.

La resolució que prohibia els esdeveniments anava acompanyada d'un informe previ de la Guàrdia Urbana de Barcelona -que informa desfavorablement de l'esdeveniment- on es considera que "el risc de possibles contagis de la malaltia continua essent elevat" i que les conseqüències sanitàries d'un acte d'aquest tipus poden afectar "no només els manifestants, sinó també les persones que puguin tenir accidentalment contacte amb ells". L'informe del cos de seguretat de la capital catalana recorda també que "la celebració de manifestacions no pot en cap cas ignorar la situació de greu crisi sanitària a Espanya", i subratlla que la capital catalana continua en fase 0. Tenint en compte que la concentració sol·licitada "indica la presència de 50 persones", el "possible risc de contagi és més que considerable", opina la Guàrdia Urbana. Per aquests motius s'elabora un informe amb caràcter "desfavorable" que el ministre de l'Interior pren en consideració, per la qual cosa resol prohibir la manifestació.

Dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es va inhibir del recurs de Vox contra la prohibició de manifestar-se en cotxe dissabte que ve a les quatre capitals de província catalanes. El partit d'ultradreta va recórrer al TSJM la denegació del Ministeri de l'Interior, però l'alt tribunal madrileny considera que la qüestió l'ha de dirimir el Tribunal Suprem, perquè es tracta d'una decisió del govern espanyol que té delegades les competències de la Generalitat en matèria d'ordre públic. La fiscalia va demanar que el recurs fos revisat per l'Audiència Nacional, mentre que l'Advocacia de l'Estat al·legava que era el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que havia de discutir el recurs. Ara serà el Suprem qui decidirà sobre la qüestió.

No obstant això, dimecres el Tribunal Suprem va acordar traslladar a la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la decisió sobre les manifestacions que Vox ha convocat el 23 de maig a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, prohibides pel Ministeri de l'Interior. Els magistrats consideren que no els pertoca a ells emetre veredicte sobre els recursos que la formació de Santiago Abascal va presentar contra la prohibició. A més de derivar "amb urgència" la qüestió a Catalunya, la demanen al TJSC que "continuï la seva tramitació sense dilació".

El Suprem resol d'aquesta manera una qüestió de competència plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid que prèviament s'havia declarat incompetent per resoldre el recurs de Vox. Segons la interlocutòria, la qüestió s'ha de resoldre als tribunals catalans perquè "la manifestació comunicada pretén tenir lloc a l'àmbit del territori" del TSJC. Aquest tribunal, segons el Suprem, "és el que se situa en millors condicions per valorar les circumstàncies concorrents a la manifestació pretesa" i per "sospesar tots els interessos en joc".



Aquest dijous, la delegació del govern espanyol a Madrid va donar llum verda a la marxa organitzada aquest dissabte per Vox a Madrid per protestar contra el govern espanyol. La convocatòria crida els ciutadans a manifestar-se a les 12h agafant el seu vehicle fent un recorregut que va de la plaça Cibeles a la de Colón. La delegació considera que la documentació que el partit d'ultrdreta ha presentat no conté cap error de forma i va avalada per un informe de la Conselleria de Sanitat de Madrid que no hi posa objeccions.

