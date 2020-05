El Parlament aprova apujar el sou als expresidents en plena pandèmia

El Parlament ha aprovat un augment salarial del 2% per als alts càrrecs de la Generalitat, un increment d'un 0,9% en les pensions dels exconsellers i l'actualització en un percentatge no aclarit de les assignacions que reben els expresidents per la porta del darrere, ja que l'ha camuflat en un decret amb mesures per pal·liar els efectes econòmics de la covid-19. Els vots a favor dels 65 diputats d'ERC i JxCat van permetre la validació del decret a la cambra catalana, davant la protesta coral de l'oposició.

El diputat de Ciutadans Dimas Gragera va assegurar que aprovar una pujada de sou per als expresidents a través d'aquest decret suposa «riure's de l'oposició i de la ciutadania», i va demanar a la Generalitat centrar-se en aprovar mesures per combatre el coronavirus perquè «pujar-li el sou a Mas i Montilla és totalment incompatible». Ciutadans impulsarà una proposició de llei per suprimir els privilegis dels expresidents i exconsellers. Si s'aprovés, deixaria sense efecte el polèmic decret.

«No és de bon gust aprovar privilegis d'aquesta manera», va assenyalar el portaveu del PP, Daniel Serrano, que va titllar de «xantatge polític» la inclusió en un decret contra els efectes del coronavirus l'augment de les assignacions d'alts càrrecs, exconsellers i expresidents de la Generalitat.

Per la seva banda, la diputada del PSC Alícia Romero va qualificar d'«impresentable» la pujada de sou a expresidents que es planteja en la disposició addicional quarta del decret, així com l'increment de la paga als exconsellers en cas de cessament. «En un Govern que voldria ser d'esquerres seria el moment del diàleg, la contenció i les mesures, no pujar el sou als alts càrrecs», va afegir.

En el text es preveu ajornar càrregues tributàries per afrontar les conseqüències de la pandèmia, així com les bonificacions sobre les taxes, i també preveu un ajut per situació d'emergència.