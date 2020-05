Cada any moren més de 100 persones de forma prematura per la contaminació dels vaixells, segons un estudi

Aplicar la normativa més estricta per als combustibles dels vaixells podria reduir la mortalitat prematura un 15%, segons un treball liderat pel CSIC, que analitza l'impacte de la contaminació marítima sobre la salut dels ciutadans en vuit ciutats europees costaneres: Barcelona, Nicòsia, Brindisi, Atenes, Venècia, Melilla, Msida i Gènova. A la capital catalana moren més de 100 persones cada any, segons els investigadors.

El treball, una revisió d'estudis de contaminació i epidemiològics dels darrers anys, avalua com aquest impacte es pot reduir amb l'aplicació de la nova normativa sobre combustibles de la convenció internacional per a la prevenció de la contaminació per vaixells (MARPOL, en les seves sigles en anglès).

La normativa, que acaba d'entrar en vigor aquest any 2020, posa un límit més estricte a la concentració de sofre en els combustibles per a vaixells, que no ha de ser superior al 0,5% (enfront el 3,5% permès fins ara). En aquest estudi, publicat a la revista 'Environment International', han participat també investigadors de sis institucions d'Itàlia, Finlàndia, Estats Units i Austràlia.

Una de les conclusions de l'estudi és que, a llarg termini, l'exposició a contaminació per partícules PM2,5 procedents dels vaixells suposa un balanç global de 430 morts prematures cada any en el conjunt de les vuit ciutats estudiades (equivalent a 5,5 morts prematures a l'any per cada 100.000 habitants). L'impacte és més gran en les ciutats més grans, Barcelona i Atenes, en què es comptabilitzen més de 100 morts prematures cada any per aquesta contaminació, mentre que la xifra descendeix a diverses desenes en el cas de Nicòsia, Brindisi, Venècia, Melilla, Msida i Gènova.

Els resultats es comparen amb els obtinguts per altres investigadors per a altres fonts de contaminació urbana. Enfront de les 5,5 morts prematures per any per cada 100.000 habitants estimades en aquest estudi, altres estudis previs han estimat que el trànsit rodat és responsable de 28,5 morts prematures per cada 100.000 habitants a la ciutat sueca de Malmö i de 26 morts prematures per cada 100.000 habitants a la ciutat suïssa de Lausanne-Morges.

Per tant, diuen els científics, tot i que la mortalitat prematura atribuïble a les emissions dels vaixells és significativa, és menor que la deguda a les emissions del trànsit rodat en zones urbanes.