Demanen 164 anys de presó per a dos joves que van violar una menor a Pineda

La Fiscalia demana entre 164 i 149 anys de presó a dos joves als que l'Audiència de Barcelona jutja des d'avui dilluns per participar presumptament en una violació en grup a una menor de 14 anys a Pineda de Mar (Maresme) i difondre a les xarxes les imatges que van captar de l'agressió sexual.

A la secció desena de l'Audiència de Barcelona s'ha iniciat avui el judici per aquesta agressió sexual múltiple, comesa el 22 de març de 2018 per com a mínim una desena de joves, entre ells suposadament els dos acusats i dos menors que han estat objecte d'un procés judicial paral·lel.

La violació en grup es va produir el 22 de març de 2018 a una masia abandonada de Pineda de Mar, a la qual no es podia accedir en vehicle, on una desena de joves van dur per la força la menor, que llavors tenia 14 anys, i la van violar per torns, aprofitant la seva situació de "temor, submissió i total indefensió", segons la Fiscalia.

A més, ho van gravar amb els seus mòbils, prenent vídeos i fotos, en imatges que posteriorment van difondre a les xarxes socials.

En el judici, que prosseguirà el proper dijous amb la previsió d'acabar el divendres, el tribunal ha escoltat avui dilluns la declaració que la menor, que quan van passar els fets patia un trastorn d'adaptació i episodis de depressió, va fer en fase d'instrucció, que ha servit com a prova preconstituïda per la sala.

La Fiscalia demana 164 anys de presó per a un dels processats i 149 per al segon, en ambdós casos acusats com a autors de dos delictes d'agressió sexual, nou com a cooperadors necessaris per l'agressió sexual i un d'utilització de menor per elaborar pornografia infantil.

El ministeri públic també demana que els dos acusats indemnitzin conjuntament la víctima amb un milió d'euros pel perjudici moral que li van causar, així com per les seqüeles produïdes, tenint en compte la "gravetat" dels fets, que provoquen una "gran repulsa social", l'edat de la noia, que en aquells dies tenia 14 anys, els trastorns psíquics que patia i la inestabilitat emocional i l'episodi d'autolesions i fugides de domicili que va patir a causa de la violació.

La jove, que va haver de romandre ingressada en un centre hospitalari durant un mes i mig després de la violació, també va patir estrès posttraumàtic a causa de la gravació i difusió dels vídeos a les xarxes socials.

Segons la Fiscalia, els acusats van dur per la força la víctima a un lloc apartat del nucli urbà, i que a més estava abandonat, de manera que la noia estava "absolutament desprotegida i impossibilitada per demanar auxili".

Un cop a l'interior de la masia abandonada, els més de deu violadors -dels que de moment només s'ha pogut identificar els dos adults jutjats des d'avui i a dos menors que han seguit un procés paral·lel-, la van envoltar i la van violar per torns, mentre la vexaven i acovardien, amb el que van provocar en la víctima una situació de "temor, submissió i total indefensió", segons la Fiscalia.

A més, els dos acusats van gravar diversos vídeos i van prendre fotografies en què apareixien els processats i els dos menors obligant a la víctima a realitzar actes sexuals contra la seva voluntat.

Un d'ells va penjar aquell mateix dia en el seu compte d'Instagram un dels vídeos, que la mateixa xarxa social va acabar retirant a causa del seu contingut.

La violació en grup, en què cap dels agressors va utilitzar preservatiu, va finalitzar quan es va escoltar la sirena d'un cotxe de policia a la zona, davant la qual cosa els joves van abandonar el lloc i van deixar sola la menor a la masia abandonada.