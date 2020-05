Fumar a les terrasses incrementa el risc de contagi de la Covid-19

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (Semfyc) ha recordat, amb motiu d'una anàlisi de recerques i revisions dutes a terme per diferents societats científiques com la European Network for Smoking and Tobacco Prevention, la Societat Espanyola d'Epidemiologia o la pròpia Semfyc, que fumar incrementa tant la probabilitat de desenvolupar símptomes severs de Covid-19, així com d'ingressar en les Unitats de Vigilància intensiva hospitalàries, requerir ventilació mecànica i morir víctima d'aquesta malaltia.



La Generalitat també adverteix que fumar en terrasses de bars i espais a l'aire lliure augmenta el risc de contagiar-se de la COVID19 i d'encomanar les persones de l'entorn.



El motiu és que quan fumem expulsem gotetes respiratòries que, si la persona fumadora té la malaltia, tenen una càrrega viral molt alta.



A més, és inevitable posar-se i treure's la mascareta i posar-se la mà a la cara. A més, adverteix que les substàncies tòxiques del tabac, disminueixen les defenses dels pulmons.





Ser fumadors, factor de risc

L'estat d'alarma i la reordenació dels circuits d'atenció en els centres de salut ha modificat el desenvolupament natural de la Setmana Sense Fum, caracteritzada per la presentació dels resultats de la seva enquesta homònima i per la realització de nombroses activitats presencials en els centres de salut de tot el territori nacional, com a espai d'atenció més pròxim a la comunitat.No obstant això, el Grup d'Abordatge al Tabaquisme de la Semfyc (GAT-semFYC) ha constatat quedonada la relació que té el tabac amb les patologies respiratòries. Per això, i amb la intenció de conscienciar sobre el risc de mantenir aquesta conducta, GAT-semFYC ha realitzat una anàlisi orientada a buscar evidències de la relació entre tabaquisme i *Covid-19.A més de les pròpies complicacions que el binomi epidèmia de *Covid19-tabaquisme implica,o el major risc de contagi que suposen algunes forma de consum tabàquic com les pipes.En relació al grau de consum i al possible cessament del mateix durant el confinament, l'enquesta de la Setmana Sense Fum d'enguany, disponible fins al pròxim 31 de maig, ha inclòs diverses qüestions sobre tabaquisme i *Covid-19. Precisament, una d'elles pregunta als metges de família si han detectat relació entre el confinament i la prevalença de tabaquisme a Espanya."Els comportaments dels fumadors durant aquest període, consums o vendes d'elaboracions de tabac, permetran extreure estimacions vàlides analitzades convenientment amb temps suficient", ha assenyalat el coordinador de la Setmana Sense Fum, Emilio Salguero.Així mateix, en aquesta revisió de l'evidència, segons assenyalen des del grup d'Abordatge al Tabaquisme,Els primers estudis han demostrat que, ara com ara, l'únic mecanisme d'entrada del SARS- CoV-2 és un receptor molt específic: l'anomenat ECA 2, que es troba especialment present en l'epiteli de l'aparell respiratori."La dada preocupant, assenyalen des del Grup d'Abordatge al tabaquisme de la Semfyc, és que. Fins i tot en exfumadors recents aquesta expressió és major que en no fumadors, encara que menor que en fumadors actius", han dit des de l'organització. D'aquesta manera, la majoria dels estudis i revisions de les diferents sèries de casos, apunten al fet que els fumadors amb malaltia COVID-19 tenen pitjor pronòstic.Així mateix, el Grup d'Abordatge al tabaquisme de la Semfyc ha assenyalat quede COVID-19; i són aproximadament 2,4 vegades més sensibles a ingressar en UCI, a necessitar respiració assistida o a morir, comparat amb no fumadors.En una altra revisió més recent es defineixen els tres principals factors de risc per a desenvolupar una condició crítica o mortal en Covid-19: ser home, tenir més de 65 anys i fumar. Finalment, en un metaanálisis publicat online el passat 11 de maig, els autors conclouen que, segons les seves anàlisis,de manera que els fumadorsAl mateix temps, l'organització ha recordat que, des d'infeccions de vies altes fins a catarros passant per pneumònies. Quant a epidèmies anteriors d'uns altres coronavirus com el MERS, (epidèmia que es va estendre a Orient Mitjà en 2014 amb menor capacitat de contagi, però amb molta major letalidad), les revisions científiques van informar que ser fumador o haver fumat era un important factor de risc que arribava a triplicar la probabilitat de sofrir la malaltia i, a més, augmentar la mortalitat.A més de suposades majors complicacions, podria existir un risc major de contagiar-se de Covid-19 pel mer fet de fumar. Gestos com emportar-se la mà que subjecta al cigarret a la boca o l'ús de cendrers no privats, podria augmentar el risc. Aquest risc és molt alt si es comparteixen fonts de consum com a pipes o porros. "Tots aquests antecedents ens orienten sobre la perillosa relació que pot tenir fumar en temps del COVID- 19", han resolt des del Grup d'Abordatge al Tabaquisme de la Semfyc.