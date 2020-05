La Generalitat prepara un document per la reobertura de piscines i platges

El Govern treballa amb el món local per elaborar un document que garanteixi "un mínim comú denominador" per als ajuntaments que hagin de prendre decisions sobre reobertures de piscines i platges. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que l'executiu prepara amb les entitats municipalistes i diputacions aquest text per acompanyar i oferir als consistoris uns "mínims" amb criteris homogenis per decidir. Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu, Budó ha avisat que no es podran fer desplaçaments d'oci en cas que s'unifiquin les regions de Barcelona i tota l'Àrea Metropolitana. Per altra banda, la portaveu troba que l'1 de juliol és una "bona data" per aixecar la quarantena als turistes.