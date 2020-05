Detingut a Sant Adrià de Besòs un dels fugitius més buscats al Regne Unit

La Policia Nacional ha detingut a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès) un dels fugitius més buscats al Regne Unit i sobre el qual pesava una ordre europea de detenció i entrega interposada per les autoritats britànica per assassinat i lesions greus.





Detenido en Sant Adriá del Besós (#Barcelona) uno de los fugitivos más buscados en #ReinoUnido. El arrestado tenía en vigor una OEDE por asesinato y lesiones graves. Se enfrenta a cadena perpetua por su implicación en varios incidentes violentos en 2015. pic.twitter.com/350PtHtr7d — Policía Nacional (@policia) May 27, 2020

Segons informa avui dimecres la Policia Nacional en un comunicat, l'arrestat està considerat un fugitiu molt perillós i armat, que s'enfronta a cadena perpètua per la seva implicació en diversos incidents violents entre grups de crim organitzat succeïts en l'any 2015 a Salford (Anglaterra) .La investigació va començar quan els agents especialitzats en la localització de fugitius de la Policia Nacional van tenir coneixement de la presència de l'ara detingut a la província de Barcelona.Després diverses indagacions, que van comptar amb la col·laboració de la NCA -National Crime Agency- britànica, es va poder constatar que el fugitiu s'ocultava en un habitatge de Barcelona per, posteriorment, i com una de les nombroses mesures de seguretat que adoptava, traslladar-se al domicili temporal d'un ciutadà holandès a Sant Adrià del Besòs.Un cop ubicat l'habitatge en aquella localitat barcelonina, i després de posar en coneixement de les autoritats judicials del Regne Unit els fets, es va dur a terme una entrada i registre del domicili.En ser considerat un fugitiu molt perillós i possiblement armat, l'operació policial va ser desenvolupada pels Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES), sent localitzat i detingut el fugat a l'interior de l'immoble.En el registre practicat en l'habitatge s'han intervingut materials catalogats com a molt importants per a la investigació policial al Regne Unit, especialment dispositius electrònics, diners en efectiu i diversa documentació.El detingut ja ha estat posat a disposició del jutjat central d'instrucció en funcions de guàrdia.