Prohibir el bany a gorgs o limitar l'aforament, els ajuntaments afronten el repte d'evitar aglomeracions

Els municipis que tenen gorgs es preparen per una temporada de bany excepcional en plena pandèmia de covid-19. Garantir la seguretat dels visitants i veïns i evitar aglomeracions, respectant les distàncies de 2 metres entre persones, són els principals reptes al marge del cost econòmic i les dificultats tècniques. Alguns contractaran un servei de vigilància i habilitaran un aparcament. És el cas dels municipis per on passa la riera de Merlès, on cada estiu rep una "afluència massiva i desordenada" de visitants. S'ha acordat que contractaran un servei de vigilància per fer complir la normativa i no descarten acabar prohibint el bany per evitar contagis. Una decisió dràstica que ja han pres a Campdevànol amb el Torrent de la Cabana.