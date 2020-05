Un home reclama 150.000 euros a la Generalitat per la mort de la mare per covid-19 en una residència

Un home ha presentat una reclamació per via administrativa als departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies per la mort de la seva mare en una residència de Barcelona durant la pandèmia.

La reclamació recull una petició preliminar de 150.000 euros d'indemnització per a la família d'Ángel Juárez, que ha presentat la petició a través de la plataforma d'àmbit estatal 'afectadoscoronavirus.org'. Es basen en la "possible falta de diligència en la supervisió de la residència" per part de la Generalitat i en el "tractament que va rebre la mare d'Ángel", indica Ana Romero, del despatx Cremades & Calvo Sotelo. Juárez espera que sigui la "punta de llança" per retornar la "dignitat" a les persones que van morir en residències.

La reclamació en via administrativa és el requisit previ per recórrer a la via judicial, ja que el sistema espanyol no permet demandar l'administració sense donar-li abans l'oportunitat de pronunciar-se. Des del despatx contractat també indiquen que consideraran més endavant accions contra la residència Parc del Clot, del Grup Arrels, on va morir la mare d'Ángel, i la seva entitat asseguradora i assenyalen que, de moment, estan recollint la informació necessària.

La petició de 150.000 euros és una determinació preliminar que recull l'escrit i que queda en espera del que es concreti en la prova o la valoració pericial al llarg del procediment, han precisat des del bufet d'advocats contractat pel reclamant, adherit a aquesta plataforma d'afectats pel coronavirus.

En una roda de premsa telemàtica aquest dijous, Romero ha destacat que l'objectiu de les reclamació és, d'una banda, "restaurar la dignitat de les persones que van morir en un context d'especial penúria" i, de l'altra, "aclarir" què ha passat a les residències durant la pandèmia de coronavirus per "identificar les deficiències substancials que hagin pogut concórrer" i "promoure la millora en els protocols d'actuació en un sector de la població especialment vulnerable".

La plataforma 'afectadoscoronavirus.org' preveu que hi hagi més reclamacions com les d'Ángel Juárez i de moment tenen coneixement d'una vintena de famílies en situacions similars.

"Estava convençut que quan portàvem una persona, en aquest cas la meva mare, a una residència estaria completament protegida", ha lamentat Juárez, que ha assenyalat que moltes famílies, a més del dol per la pèrdua de la seva àvia o avi, tenen el dolor de preguntar-se si van fer bé confiant en la residència. "No podem permetre que torni a passar una situació com aquesta. Són els nostres estimats ancians", ha recalcat.

A Catalunya, 3.974 han mort per coronavirus en residències, segons dades d'aquest dijous. En total, 12.180 han mort per covid-19 a Catalunya.