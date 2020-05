La petició de llibertat per als Jordis uneix el sobiranisme i Unides Podem

El grup parlamentari d'Unides Podem ha subscrit aquest divendres un manifest amb ERC, JxCat, PNB i EH Bildu, a més d'altres partits sobiranistes, que reclama la llibertat per a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i demana al Govern central mesures en defensa dels drets fonamentals.

El manifest, titulat "Per la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i la defensa de l'exercici dels drets fonamentals", el subscriuen també Més País, la CUP, BNG i el Bloc Nacionalista Valencià, un dels partits que conforma la coalició Compromís.

Les formacions adherides al manifest expressen la seva "profunda solidaritat" cap a Jordi Sànchez, exlíder de l'ANC, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, condemnats a nou anys de presó pel Tribunal Suprem amb una sentència que veuen "injusta" i que "genera un precedent nefast per al dret de protesta".

Recullen l'informe d'Amnistia Internacional que considera que els líders de les entitats sobiranistes condemnats per sedició han de ser posats en llibertat i lamenten que la Fiscalia hagi rebutjat la petició en aquesta línia per Cuixart.

A més, els grups impulsors del manifest demanen al Govern central que abordi la "posada en marxa de mecanismes jurídics, en l'àmbit de les seves competències", com una reforma del Codi Penal en la qual es derogui o reformi el delicte de rebel·lió i sedició.

Al seu entendre, l'aplicació d'aquests delictes, tal com la interpreta el Tribunal Suprem en el cas dels Jordis, "resulta contrària al principi de legalitat".

Així mateix, defensen "agilitzar l'aplicació del pla de desescalada aprovat per Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior per facilitar que tots els presos en situació de semillibertat puguin gaudir de permisos per sortir de la presó i romandre confinats en els seus domicilis" durant la pandèmia.

Després de la difusió del manifest, el president del grup Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, s'ha fet ressò del document des del seu compte a Twitter.

"Avui signem aquest manifest demanant la immediata posada en llibertat dels Jordis i que es derogui el delicte de sedició. La protesta és un dret, no un delicte", ha escrit.

Asens ha agraït "molt especialment l'impuls del manifest per part de la CUP i en concret d'Albert Botran" i s'ha ofert a "col·laborar en moltes més iniciatives antirepressives".

En canvi, el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, ha eludit pronunciar-se al Palau de la Moncloa sobre el manifest: "La posició del meu partit ja la coneix vostè. Aquí comparec com a vicepresident i no em toca fer comentaris al respecte", s'ha limitat a dir en roda de premsa.

Des de la presó de Lledoners, Jordi Sànchez ha expressat el seu agraïment als signants amb un tuit: "Gràcies per confiar sempre en els principis de la democràcia i la llibertat i per aquest manifest conjunt tan clar. És un crit d'esperança que traspassa els murs de Lledoners".

També Cuixart s'ha referit a el document unitari: "No es pot ser demòcrata i menysprear els informes d'Amnistia Internacional i la comunitat internacional. Les llibertats es defensen exercint-les. Gràcies per l'acte de coherència als signants del manifest. De tot cor".

En canvi, la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha carregat contra Unides Podem per sumar-se a aquest manifest.

"Podem torna a acusar els jutges de dictar sentències injustes. El delicte dels Jordis es va televisar en directe, com el seu judici, que va tenir plenes garanties. És inacceptable que un partit que està en el Govern faci propaganda separatista i ni tan sols respecti la Justícia", ha afirmat Roldán a Twitter.