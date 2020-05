La sanitat pública de Catalunya ja pensa en la segona onada de la Covid-19

La sanitat pública catalana i els seus professionals estan exhausts després del primer embat de la Covid-19, que ha deixat 12.222 morts fins aquest divendres, però ja pensa i es prepara per a una possible onada de nous contagis la propera tardor, ha dit avui divendres la consellera de Salut, Alba Vergés.

"Aquestes setmanes ens estem organitzant pensant molt en una possible segona onada de l'epidèmia", ha afirmat, per afegir: "Si ve una segona onada, els professionals han d'estar a punt". Els professionals sanitaris han patit un fort impacte emocional.

A la Comissió de Salut, Vergés ha explicat que tenen planificades les compres de materials de protecció per tenir un estoc d'uns dos mesos i que preveuen comandes extres de cara a la tardor.

Vergés ha comparegut avui via telemàtica en la comissió de salut del Parlament de Catalunya, la segona durant aquesta pandèmia, una presència que els diputats dels grups parlamentaris de Ciutadans, PSC i PP han criticat per escassa.

També han deplorat que no hagi respost, de moment, a les centenars de preguntes per escrit que han enviat a la consellera sobre qüestions relacionades amb la pandèmia, com per exemple, quantes persones hi ha actualment a les llistes d'espera a la sanitat pública de Catalunya.

La consellera ha reconegut que, pel que fa a les operacions quirúrgiques, se n'han deixat de fer unes 70.000 durant aquests més de dos mesos de pandèmia i que s'hauran reprogramar en els propers mesos.

La tornada a la normalitat en els centres d'atenció primària, per la seva banda, es presenta complicada atès que s'haurà d'establir un doble circuit d'atenció per als pacients amb sospita de Covid-19 i per als que no ho siguin, tot i que el departament preveu anar reobrint alguns dels CAP i consultoris locals tancats aquests mesos per la pandèmia, ha indicat.

Els diputats del PSC, Assumpta Escarp; Catalunya a Comú, Marta Ribas; PP, Santi Rodríguez, i la CUP, Vidal Aragonès, han demanat a la consellera que aclareixi si finalment s'ha d'abonar a la sanitat privada 43.000 euros per llit d'UCI contractat i que expliqués d'on s'ha extret aquesta quantitat.

Vergés ha justificat que el càlcul s'havia fet prenent les dades inicials d'Itàlia, amb 28 dies d'estada mitjana d'un malalt de Covid-19 a l'UCI i una tarifa de preu públic de llit de crítics d'uns 1.550 euros.

No obstant, ha afegit que els 43.000 euros resultants de multiplicar els 1.550 euros per 28 dies d'estada a l'UCI s'avaluaran i corregiran a la baixa si la mitjana resultant d'ingrés en aquestes unitats a Catalunya ha estat menor.



Malalts, 50 dies a l'UCI

La consellera ha alertat que hi ha alguns malalts que hi han estat fins a 50 dies, a dia d'avui, de manera que la mitjana pot ser que sigui fins i tot més gran.

Actualment, dels 171 malalts de coronavirus que estan ingressats a les UCI dels hospitals catalans, un 13% ocupen llits de la sanitat privada, d'on no es mouran a causa del seu estat de salut, ha dit la titular del departament.

Escarp ha retret a Vergés que amb la divisió de Barcelona ciutat i les dues àrees metropolitanes, nord i sud, en tres regions sanitàries diferents (des d'avui ja estan unificades) "gairebé aconsegueix el somni del pujolisme d'aïllar Barcelona".

Aquesta referència no ha fet gràcia a la consellera, que l'ha rebutjat i ha assegurat que ha treballat amb l'ajuntament de Barcelona i d'altres poblacions properes, amb alcaldes socialistes, en el procés de desescalada.

Sí que ha reivindicat "el seu dret a no compartir la recentralització" de les competències en sanitat que ha fet el Ministeri de Sanitat durant la pandèmia.

L'oposició també ha demanat explicacions per la cancel·lació de la segona fase de el programa Orfeu, de detecció massiva de la Covid-19 amb proves PCR, i la consellera ha respost que "no serà necessari" activar aquesta segona fase, en la qual havien de participar les universitats catalanes.

En la seva intervenció, Vergés ha reconegut que uns 10.000 professionals han resultat infectats per la Covid-19