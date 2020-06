La Generalitat proposa que Barcelona i la seva àrea passin a fase 2 el 8 de juny

El departament de Salut de la Generalitat ha proposat al Ministeri de Sanitat que la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud avancin a la fase 2 de la desescalada a partir del dia 8 de juny.

En la mateixa proposta, el govern català planteja que les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la de l'Alt Pirineu i Aran avancin a la fase 3.

Pel que fa a la regió sanitària de Lleida, també s'ha demanat que pugui avançar fins a la fase 2, tot i que "aquesta proposta està condicionada a la progressió dels indicadors".

Aquestes propostes han estat aprovades aquesta tarda pel PROCICAT i els informes s'enviaran aquest mateix dilluns al Govern espanyol.

La resta de regions sanitàries, la de Girona i Catalunya Central, i les àrees de gestió assistencial Penedès i Garraf es mantindran en la fase 2, tal com estava ja previst.

L'avançament d'una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de múltiples factors, recorda Salut: es continua constatant que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic -la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva -.

D'altra banda, l'impuls donat a l'atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR "també contribueix a considerar que és el moment per fer aquest nou pas de fase".

La setmana passada es va decidir que la regió sanitària de Lleida continués uns dies més a la fase 1 arran de que es va detectar un augment de casos en diversos àmbits.

"La situació té una bona evolució i es considera que Lleida estaria en condicions per al pas a la fase 2 a l'comptar amb les capacitats diagnòstiques, assistencials i d'identificació de contactes adequades per al control de l'epidèmia", asseguren els informes.

Actualment, s'estan fent proves PCR a la immensa majoria de persones amb sospita de Covid-19, un dels punts fonamentals per a la detecció primerenca, el diagnòstic en estadis inicials de la malaltia, l'inici de l'aïllament immediat, la detecció dels contactes estrets per fer la quarantena i el seu seguiment.

A més, els recursos assistencials amb què compta la regió de Lleida estan en disposició d'atendre els possibles casos que es puguin detectar; i també es té controlada la seva traçabilitat.

Un altre dels aspectes fonamentals per a la progressió en el desconfinament de la població és la capacitat de el sistema de salut per a la identificació de possibles focus de transmissió en col·lectius específics.

En aquest sentit, a la regió de Lleida s'han posat en marxa plans d'acció concrets tant per a la població nouvinguda per treballar en la campanya de la fruita com per al sector dels escorxadors, dues de les activitats amb alta ocupació a les comarques de Lleida.

Tot i aquesta "estabilitat", el departament de Salut continuarà analitzant l'evolució de la regió sanitària de Lleida i la proposta de passar a la fase 2 "estarà condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics els propers dies".

Durant l'última setmana, la consellera de Salut, Alba Vergés, i representants del seu departament han estat en contacte amb diverses administracions de la regió sanitària, principalment amb l'Ajuntament de Lleida i la Diputació, per analitzar junts la situació, uns contactes que continuaran en els pròxims dies