Jordi Sànchez reprendrà les sortides de Lledoners per fer voluntariat

La Junta de Tractament del Centre Penitenciari Lledoners ha acordat que el president de la Crida, Jordi Sánchez, pugui sortir del centre cinc dies a la setmana i tretze hores al dia per fer voluntariat. El 21 de maig ja havia aprovat la sortida de cinc dies a la setmana i dotze hores al dia. No obstant, uns dies després Sánchez va criticar que només s'havien tramitat tres hores diàries a la setmana per fer voluntariat.

En aquell moment el president de la Crida es va ratificar en que volia fer tasques de voluntariat a la Fundació Capedró. Sànchez té un 100.2 inicial de voluntariat aprovat el 6 de febrer de 2020. Va quedar en suspens degut a les restriccions de l'emergència sanitària, que es van aixecar el 8 de maig.

El Departament de Justícia indica en un comunicat que d'acord amb l'obligació de protegir la intimitat de les persones afectades, la Generalitat no informarà ni de la data de l'inici de les sortides ni de les empreses ni entitats de destí.