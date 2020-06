Josep Pàmies reuneix un centenar de persones sense mesures de seguretat

La Dolça Revolució fa un acte de desobediència i reuneix un centenar de persones a Balaguer sense mesures de seguretat

Josep Pàmies diu que es van fer abraçades i petons per defensar que amb l'MMS es pot combatre la covid-19

ACN Balaguer .- La Dolça Revolució va reunir dissabte a Balaguer un centenar de persones sense mesures de seguretat contra el coronavirus per fer un acte de desobediència amb l'objectiu de demostrar que els mitjans i els governs "enganyen" sobre la pandèmia. El pagès i activista membre de l'associació Josep Pàmies ha assegurat que el confinament és "absurd" i per això han decidit fer aquesta acció reivindicativa on s'ha trobat "gent sense por" d'arreu del país per fer-se abraçades i petons. Pàmies ha defensat que amb l'MMS es pot combatre la covid-19 i ha lamentat que les autoritats sanitàries declinin fer estudis científics sobre la seva eficàcia. L'entitat també ha impugnat al Contenciós Administratiu de Madrid l'obligació de portar mascaretes.

Josep Pàmies ha explicat que han decidit trobar-se un centenar de persones en un moment en que no es pot fer per mostrar que no tenen por davant el coronavirus si es fan servir plantes que ajuden a combatre'l i altres substàncies com l'MMS o l'artemisa. Pàmies ha assenyalat que van quedar en una zona al voltant del riu Segre i van aprofitar per fer un reconeixement de plantes que ajuden a lluitar contra la malaltia. Així mateix, ha dit que també van fer-se petons i abraçades i que es van ruixar amb vaporitzadors d'MMS per evitar possibles contagis del virus. A la trobada hi havia gent vinguda de Barcelona i també d'altres punts de l'Estat com Burgos.

L'activista defensa que les persones passin el virus com més aviat millor per poder obtenir "resistència natural", i en aquells casos en que hi hagi complicacions respiratòries, ha assegurat que es pot combatre amb l'MMS. En aquest sentit, ha afegit que des de la Dolça Revolució s'han ofert com a "conillets d'índies" perquè les autoritats sanitàries els infectin controladament amb la covid-19 per demostrar que l'MMS és efectiu però que no se'ls ha escoltat.

Per tot plegat, Pàmies considera que els mitjans i els governs estan "enganyant" sobre el coronavirus i els seus efectes reals i ha acusat a les "pressions de la industria farmacèutica" pel fet que no es permet investigar sobre els "beneficis" de les teràpies naturals per combatre el virus. Segons Pàmies, des de l'inici de la pandèmia del coronavirus la Dolça Revolució ha rebut milers de consultes sobre els seus remeis i amb un equip de 15 voluntaris estan intentant assumir tot aquest volum de demanda que ha fet que l'entitat hagi doblat socis.

A més a més de fer accions reivindicatives, la Dolça Revolució també ha portat al Contenciós Administratiu de Madrid l'obligació de portar mascaretea. Consideren que és una "incongruència" que s'hagi de portar quan la OMS ha dit que el virus no es contagia per l'aire. Així mateix, també han denunciat al govern espanyol les fumigacions massives que ha fet l'Exèrcit amb "productes tòxics".

Paral·lelament, la Dolça Revolució està impulsant una acció legal que reuneix una demanda col·lectiva de 450 famílies que presentaran al Contenciós Administratiu de Catalunya aquesta setmana contra el Departament d'Educació per la prohibició d'anar a l'escola a aquells alumnes que no estiguin vacunats.