Una seixantena de temporers que dormen al carrer a Lleida s'allotjaran en un edifici llogat pel futbolista d'Arbúcies Keita Baldé

Una seixantena de temporers s'allotjaran a partir dels pròxims dies en un edifici de tres plantes del barri de la Mariola de Lleida. L'estada l'assumirà el futbolista de l'AS Mònaco Keita Baldé, nascut a Arbúcies, que s'ha compromès a fer-se càrrec del cost de l'allotjament del temporers que estan dormin al carrer a la ciutat mentre duri la campanya de la fruita. És una solució provisional davant la negativa de la majoria dels hotels, hostals i altres allotjaments de la ciutat que han rebutjat acollir a temporers, segons ha explicat l'activista Nogay Ndiaye. Tot i això, ha indicat que han rebut l'oferiment d'un hotel situat als afores de Lleida i d'una casa de colònies de Juneda però, de moment, els han descartat pel fet que es troben allunyats.

Un edifici deshabitat de tres plantes del barri de la Mariola acollirà fins al setembre una seixantena de temporers que estan dormint al carrer a la ciutat de Lleida, després de l'acord assolit amb el propietari. El cost l'assumeix el futbolista d'Arbúcies (Selva) i d'origen senegalès que juga a l'AS Mònaco, Keita Baldé, que s'ha compromès a fer-se càrrec de l'allotjament dels prop de 200 temporers que actualment estan dormint al carrer a Lleida. Així ho ha explicat l'activista Nogay Ndiaye, que durant els darrers dies s'ha encarregat de fer les gestions i contactar amb els hotelers i llogaters de la ciutat en nom de Baldé.

Tot i això, l'immoble s'ha d'acabar de condicionar i adaptar ja que s'ha d'instal·lar matalassos, arreglar els banys i instal·lar dutxes i donar d'alta subministraments bàsics com ara l'aigua i la llum. La voluntat és que els temporers hi puguin entrar entre dimecres i dijous d'aquesta setmana, ha assenyalat Ndiaye. En concret, l'edifici acollirà la seixantena de temporers que estan dormint a l'entorn de la casa de fusta del carrer Cavallers, la majoria dels quals són d'origen senegalès.

Ndiaye ha explicat que aquesta és una solució "provisional" després que la majoria d'hotels, hostals i altres allotjaments de la capital del Segrià s'hagin negat a acollir temporers, malgrat el compromís de Baldé d'avançar els diners als establiments del cost del servei. "Serà una solució a mitges" ja que "malauradament la ciutat no ha donat més oportunitats i més ofertes", ha indicat. "Hi ha habitatges, hotels i hostals que prefereixen estar tancats a allotjar-hi negres i això és el major insult a les persones que hi pot haver", ha lamentat Ndiaye.

L'activista i membre de la Plataforma Fruita amb Justícia Social ha expressat que el futbolista "està enfadat i frustrat per aquesta negativa que s'està trobant". "Sabem que en aquest món hi ha un racisme brutal però semblava que el futbol era l'únic mitjà que obria una mica de portes, i s'estan trobant que ni tan sols això és suficient perquè totes les persones siguin considerades com a tals", ha expressat Nogay Ndiaye.



Oferiment d'allotjaments situats als afores

Ndiaye, però, continua negociant per trobar altres espais a Lleida ja que els oferiments que han rebut fins ara són d'allotjaments dels afores de la ciutat o d'altres poblacions. És el cas de l'Hotel Reina Isabel, situat a la carretera d'Alcarràs, que ha ofert una cinquantena de places, així com la casa de colònies la Manreana de Juneda, que podria acollir més d'un centenar de persones.

Ndiaye ha agraït la predisposició mostrada pels responsables d'aquests establiments. El problema és que "la majoria de persones que dorm al carrer no té vehicle propi" i un allotjament allunyat suposaria que "hagin de caminar una hora per anar a treballar i una altra hora per tornar a dormir", remarca. De moment, han descartat aquestes dues opcions tot i que "si no quedés cap altra solució o recursos, haurem d'optar per aquests espais de fora de la ciutat", ha assenyalat.

Així mateix, l'Hotel Nadal va oferir dues plantes a l'establiment en es podrien allotjar fins a una vintena de temporers com a màxim. També és una opció descartada, ara per ara, perquè per facilitar-ne la gestió la voluntat és que un mateix espai pugui acollir, al menys, una cinquantena de persones i no "haver de gestionar molts espais diferents", amb les dificultats que això suposaria", indica l'activista.



Trencar amb els establiments hotelers "que fomenten el racisme"

La CUP ha demanat aquest dilluns a l'Ajuntament de Lleida que faci una relació detallada dels establiments hotelers que s'han negat a allotjar temporers, "tot i pagar l'estada per avançat" i, que "trenqui tot lligam de col·laboració turística amb ells". La formació anticapitalista ha fet aquesta petició després que molts hotels, pensions i altres allotjaments de la capital del Segrià hagin rebutjat acollir temporers durant la campanya de la fruita, tal com ha assenyalat Nogay Ndiaye. La CUP ho considera "un cas clar de racisme i classisme que la ciutat ha de denunciar i condemnar de manera urgent i taxativa". Així mateix, demana a la Paeria que doni compte d'aquests fets a la Generalitat "per la imposició de la corresponent sanció per incompliment de la legislació que regula el dret d'admissió".



Dispositiu d'atenció als temporers

Cal recordar també que l'Ajuntament de Lleida posa en marxa aquest dilluns el dispositiu d'atenció als temporers que arriben a la ciutat per treballar a la fruita. Per primera vegada al pavelló 3 de Fira de Lleida, la Paeria ofereix allotjament a les persones que arriben a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita, amb capacitat per a 122 persones. També com a novetat, s'amplia el servei de menjador, que a més d'oferir esmorzar, servirà sopar a tots els usuaris. Tots els serveis es concentren a l'interior del pavelló, mentre a l'exterior s'han col·locat diversos mòduls prefabricats on s'ubica l'Oficina d'atenció als temporers. A l'entrada del pavelló s'ha instal·lat una càmera de control de temperatura per identificar possibles casos de coronavirus. En cas que es detecti que alguna persona presenta febre o altres símptomes de la covid-19 serà derivada a l'hotel Rambla.

La Paeria de Lleida "centralitza" el dispositiu d'atenció als temporers al pavelló 3 de Fira de Lleida, als Camps Elisis, de manera que l'espai concentrarà els diferents serveis que es posen a disposició dels temporers, com ara dutxes, consigna i menjador, a més d'allotjament. Des de la Paeria confien a poder cobrir tota la campanya, que s'allargarà fins al setembre.

