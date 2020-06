Torrent, davant la decisió de Trump de designar Antifa com a grup terrorista

El president del Parlament, Roger Torrent, ha estat un dels primers polítics catalans a reaccionar davant la decisió del president dels EUA, Donald Trump, de designar el moviment antifeixista del seu país Antifa com a grup terrorista, en considerar que està darrere de les mobilitzacions i dels disturbis que se succeeixen arran de la polèmica mort del ciutadà afroamericà George Floyd a Minneapolis mentre era detingut per la policia.



"We are Antifa", ha publicat Torrent a Twitter a mode de suport i solidaritat, i en resposta a la piulada de Trump on avança que "els Estats Units d'Amèrica designaran Antifa com una organització terrorista".