Budó avança que la revetlla de Sant Joan no serà com les anteriors i demana comprensió

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha afirmat en referència a Sant Joan que no es poden tirar per la borda els "sacrificis" que s'han fet amb el coronavirus per una nit de revetlla.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu setmanal, Budó ha donat per fet que "amb molta probabilitat" el Sant Joan d'aquest any no podrà ser com el d'anys anteriors. "Haurem de ser conscients que les revetlles les viurem d'una manera diferent i ho hem de fer amb responsabilitat per part de tothom", ha conclòs.

En aquest sentit, la consellera espera que en altres anys es puguin recuperar les tradicions de la manera que s'han viscut abans de la pandèmia.

