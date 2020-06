El futbolista gironí Keita Baldé ofereix a 90 temporers sense papers un edifici a Lleida

El futbolista del Mònaco format al Barcelona, Keita Baldé, ha localitzat un edifici en el qual podran viure 90 temporers del camp que passen les nits al carrer a Lleida, i confia en disposar aviat d'un altre per entre els dos acollir 200 i que "estiguin tots col·locats i tots bé".



El futbolista nascut a Arbúcies (Girona) i d'ascendència senegalesa ha explicat en un directe en el seu compte d'Instagram, que el seu equip ja ha aconseguit el primer edifici d'habitatges i que aviat n'aconseguirà un altre, però que "en tractar-se de 200 persones no és fàcil".







Dificultats

Facilitar l'estada

"M'estic encarregant personalment de tot aquest tema, dels temporers. Estem amb els detalls el primer bloc, és un edifici per a 90 persones, estem amb la paperassa", ha afirmat el futbolista.Per la seva banda, l'activista lleidatana d'origen senegalès Nogay Ndiaye ha explicat que aquest mateix dilluns tenia previst formalitzar el contracte de lloguer.En la seva intervenció a la xarxa social, el jugador del Mònaco ha explicat les seves raons per a ajudes als 200 temporers: "M'he ofert voluntari per poder-los ajudar, estaven sense llar, en cartrons, sense menjar, sense res, es donaven una pallissa per treballar, amb el tema del coronavirus no han parat"."No sóc aquí per buscar una guerra moral, social, de raça, de colors o d'origen", ha afirmat Keita Baldé i ha precisat que vol ajudar amb habitatge, menjar i roba.Ha relatat les dificultats amb què s'ha trobat al buscar espais per allotjar els temporers i ha dit que ningú mereix "aquesta dificultat, és una cosa molt lletja".En aquest sentit ha dit que ell volia encarregar-se de forma anònima d'aquests temporers senegalesos i que davant la dificultat per trobar espais ha tingut explicar-ho."He hagut de sortir a la llum per trobar algun lloc on ficar-los, he dit que hi ha garanties, que si cal es paga per avançat", ha recalcat.Segons ha explicat aquest dilluns, ja ha arribat la primera partida d'aliments de la seva part: "No els faltarà de res, jo ja he enviat els diners perquè estigui cobert el menjar tota la setmana"."Els ajudaré amb el meu cor, faré tot el que estigui a les meves mans per facilitar la seva estada a Lleida, crec que el tema de país, de colors no ha de ser un problema", ha insistit.Ha recordat que ell va jugar al Barça, que mai va tenir "problemes de raça o d'insults", i ha dit que l'important són els valors del cor i aprendre allà on es vagi."Fem les coses junts, així el món anirà cap amunt. Ara sóc pare de família i m'agradaria tenir un gran món, un gran futur per als meus fills puguin seguir els seus somnis, treballar tranquil·lament i ser amics de tots, negres, blancs, àrabs", ha agregat.En aquest context ha fet aquesta reflexió: "Si una persona ajuda a 200 persones amb menjar i coses, imagineu si ens n'ajuntéssim 5.000. Què podríem aconseguir? Cal reflexionar en un món millor".