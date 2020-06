La Generalitat no dona més ajuts al lloguer als afectats per la crisi de la Covid: ha esgotat els fons

El Govern aturarà aquest dimecres la recepció de sol·licituds d'ajuts al lloguer per a famílies amb dificultats econòmiques per la covid-19 després que la convocatòria oberta el 19 de maig hagi quedat desbordada. Per això, abans de seguir acceptant-ne més s'estan gestionant les rebudes fins ara, 14.395 en total. Segons ha assegurat aquest dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en aquests moments estan treballant de quina manera poden obtenir els recursos necessaris per fer front al "problema" de demanda. Des de Territori expliquen que d'entrada ja es va indicar que els recursos rebuts per part de l'Estat per a la convocatòria (14,5 milions) eren "insuficients" i remarquen que caldria doblar la quantitat (29 milions).

L'ajut forma part d'una línia específica de l'Estat de 100 milions per al pagament del lloguer davant l'emergència de la covid-19 i dotava Catalunya amb una partida de més de 14,5 milions. Inicialment, tractant-se d'ajuts finalistes, ja es va anunciar que es concedirien per ordre d'entrada de les sol·licituds al registre corresponent fins a exhaurir el pressupost i sempre que es compleixin els requisits. Des del Govern es considera que el repartiment de fons no ha tingut en compte el pes de la població catalana, que representa gairebé el 16,5% de la població espanyola, ja que només ha rebut el 14,5% dels fons. D'altra banda, tampoc s'ha valorat la realitat socioeconòmica catalana i les diferències en el cost de la vida entre comunitats autònomes. Cal destacar que a Catalunya el lloguer mitjà contractual és superior a la mitjana estatal.

En paral·lel, el Departament de Territori i Sostenibilitat també ha reclamat que es posin en ple funcionament els microcrèdits de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per pagar el lloguer anunciats pel govern espanyol. Aquests microcrèdits permetrien que les persones que no puguin accedir als ajuts covid-19 disposin d'una altra via de finançament per fer front a les dificultats en el pagament del lloguer derivades de l'epidèmia.

Des de Territori consideren que també s'hauria de doblar l'import dedicat al 'Plan Nacional de Vivienda', que en el cas de Catalunya significaria passar de 200 a 400 milions per poder oferir subvencions i incentius per incrementar la promoció d'habitatges de lloguer assequibles.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, van exposar aquestes demandes a la reunió que van mantenir el passat 28 de maig amb el secretari general de l'Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas. El mateix president de la Generalitat, Quim Torra, les va demanar al president Pedro Sánchez el passat 23 de maig i es van incloure en el llistat de les 40 mesures urgents a prendre que va plantejar el Govern català.

A l'espera de la resposta que pugui donar el govern de l'Estat a totes aquestes peticions, la Generalitat estudia destinar fons de contingència per complementar la partida dels ajuts covid-19 per al pagament del lloguer, perquè considera que els ajuts al lloguer davant l'emergència per la pandèmia no s'han d'acabar amb aquesta convocatòria.

Per a reduir la despesa en habitatge a afectats per ERTO, en situació d'atur o amb pèrdues substancials d'ingressos i situació de vulnerabilitat, el Govern va aprovar una moratòria en el pagament del lloguer d'habitatges i locals gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La moratòria es perllongarà mentre duri l'emergència. També s'ha avançat el pagament de la subvenció al lloguer que reben les persones majors de 65 anys i les dones víctimes de violència de gènere.

A més, s'ha ofert assessorament per a sol·licitar un ajornament en el pagament de la quota mensual del lloguer o de la hipoteca o per accedir a la línia de microcrèdits de l'ICO per finançar l'arrendament. Pel que fa a les actuacions per a evitar situacions d'exclusió residencial immediata, s'ha vetllat per la suspensió dels desnonament als llogaters amb contracte, i per la pròrroga dels contractes de lloguer que finalitzin durant l'estat d'alarma.

Ajuts ordinaris al pagament del lloguer



Més enllà del paquet de mesures extraordinàries impulsades pel Govern per fer front a la covid-19, la setmana passada es va publicar la convocatòria ordinària d'ajuts al pagament del lloguer del 2020. La voluntat del Govern és continuar donant resposta a les famílies que necessiten els ajuts per poder seguir vivint en el seu habitatge de manera habitual i continuada.

Així, aquesta línia d'ajuts que es convoca anualment de forma regular està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s'hi podrien veure abocades si no compten amb un ajut. Per a aquesta convocatòria, hi ha un pressupost inicial de 20 milions d'euros, ampliables. L'any 2019, d'aquests ajuts ordinaris se'n van beneficiar 52.073 famílies.

La subvenció es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s'ajusta en funció de l'esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l'import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos. Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals? a Girona i a Tarragona és de 500; de 450 a la demarcació de Lleida, i de 350 a les Terres de l'Ebre.

Ajuntament de Barcelona

Des de l'Ajuntament de Barcelona, la regidora d'Habitatge Lucía Martín ha apuntat que seria "necessari" que la Generalitat fes una aportació "extra" als fons estatals i ha remarcat que el consistori ja va anunciar, per exemple, que aportaria 2,5 milions d'euros addicionals.

Amb tot, Martín ha puntualitzat que també és important tenir clar que no se sortirà de la crisi "únicament" amb ajuts al lloguer i s'ha referit a fer canvis "estructurals" per ser més "exigents" amb grans propietaris i grans fons d'inversió.

Segons la regidora precisament aquesta setmana hi ha prevista una trobada amb la Generalitat per parlar de la proposta d'un Pacte d'Estat per l'habitatge.