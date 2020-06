Trilla veu "lamentable" la reunió convocada per Pàmies

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha titllat de "lamentable" la reunió convocada a Lleida pel pagès Josep Pàmies, en la qual van participar un centenar de persones. "Les autoritats haurien de posar-se realment d'una vegada fortes i intentar que aquestes coses no passin", ha opinat a Catalunya Ràdio, on ha considerat "preocupant" que hi hagi 100 persones que siguin capaces de reunir-se per seguir "recomanacions contràries a tota evidència científica", i a més en un lloc com Lleida, "que està aguantant determinats brots". Trilla no ha volgut entrar a valorar les teories del pagès, però ha constatat que el líquid amb el qual es ruixen és un simple desinfectant.

Sobre les dades, ha tornat a lamentar el ball de xifres però almenys ha celebrat que no s'hagi registrat cap nou mort en les últimes 24 hores, segons el Ministeri.