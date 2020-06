El Govern estudia contractar "milers de professors" per al curs vinent

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimecres que el Govern estudia contractar "milers de professors" perquè el pròxim curs escolar es pugui iniciar amb "tots els alumnes" i amb totes les mesures de seguretat davant la pandèmia de coronavirus.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Torra ha destacat que, si en plena emergència sanitària va caldre "triplicar les UCI", de cara al curs 2020-2021 que arrenca al setembre caldria "triplicar les aules".

Això implicarà, ha subratllat, "contractar personal" per al pròxim curs, en concret "caldrà contractar milers de professors", i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ja va posar xifres sobre la taula en la reunió d'ahir de la Generalitat.

Caldrà fer un "esforç de país monumental", no només per contractar més professors sinó també per buscar nous espais, com "centres cívics o biblioteques", que puguin utilitzar-se com a aules.

La recerca d'espais, ha explicat, caldrà fer-la d'acord amb el món local, perquè "molts equipaments són dels ajuntaments".