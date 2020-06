El jutge rebutja arxivar la causa de l'actuació policial l'1-O

El titular del Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials durant l'1-O a la capital catalana, ha rebutjat la petició de la Fiscalia d'arxivar la causa i ha argumentat que veu en els agents de policia "absoluta falta de consideració" cap a la integritat física i la dignitat dels votants.

En un acte consultat aquest dimecres per Europa Press, el jutjat rebutja la sol·licitud del Ministeri Públic i recorda que queden diligències acordades pendents de practicar i diversos escrits de les parts personades sol·licitant noves diligències de prova encara per acordar, per la qual cosa veuria "prematur" un arxiu de la causa.

S'oposa a la petició de la Fiscalia de no aplicar als policies investigats en la causa el delicte previst en l'article 175 del Codi Penal --quan l'autoritat o funcionari públic, abusant del seu càrrec, atempta contra la integritat moral--.

El jutge replica al Ministeri Públic que "els arguments que utilitza per descartar tal aplicació serien plenament aplicables al cas", ja que considera que hi ha concurrència de patiment físic o psíquic en tenir gairebé 300 parts de lesions.

Ressalta a més que "són múltiples les imatges de persones arrossegades pel sòl de qualsevol manera, el pèl o des de la mandíbula, llançats escales avall, calcigats per agents, ignorats una vegada presenten ferides de consideració, sense entrar en els insults que alguns ciutadans denuncien haver rebut".

Sobre si va poder haver-hi un tracte degradant o humiliant, valora: "Prou observar les imatges que consten en la causa, on en múltiples casos els ciutadans són tractats amb absoluta falta de consideració no només a la seva integritat física, sinó a la seva pròpia dignitat".

Quant a la incidència en la causa barcelonina de la sentència del Tribunal Suprem que condemna als líders sobiranistes per impulsar l'1-O, argumenta que el fall valora la situació viscuda a Catalunya l'1 d'octubre de 2017 íntegrament, però no "la possible responsabilitat penal de les persones que allà es trobaven, que correspon investigar, quant a la ciutat de Barcelona", al jutjat que ell presideix.