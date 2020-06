Torra anuncia que convocarà eleccions "quan s'encarrili la sortida a la crisi"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que preveu convocar eleccions "quan s'hagi encarrilat la sortida a la crisi". En una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dimecres al matí, el cap del Govern ha afegit que té la responsabilitat de vetllar "sempre" pel prestigi i la dignitat de la presidència de la Generalitat. Torra també ha admès les estratègies diferents entre els socis de Govern, i ha lamentat la divisió d'ERC i JxCat en la sisena votació de la pròrroga de l'estat d'alarma que tindrà lloc avui al Congrés -on la formació de Gabriel Rufián s'abstindrà, i la de Laura Borràs votaran en contra. Torra ha opinat que l'independentisme no entendrà aquesta divisió: "Tot el que ens separa de la unitat d'acció no és la via".