Trilla demana fer revetlles de Sant Joan "minimalistes"

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha demanat aquest dimecres fer revetlles de Sant Joan "minimalistes" aquest any i no aplegar-se molta gent tot i que l'estat d'alarma acabi". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha reconegut que la situació pot ser "complicada", perquè Sant Joan coincidirà justament amb la finalització del decret d'estat d'alarma "i pot haver la sensació que s'ha acabat". "Hem de demostrar que som madurs i no començar a fer festes macro i que la gent perdi el sentit de l'ordre", ha reclamat.