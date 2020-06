Dos falsos metges posen en alerta el sector sanitari en plena pandèmia

Dos casos de falsos metges, un dels quals ja ha ingressat a la presó, han posat en alerta el sector sanitari en plena pandèmia pel coronavirus per aquestes pràctiques d'intrusisme, amb els hospitals i centres mèdics saturats.

El cas més cridaner, destapat per Ser-Barcelona, es va detectar a principis d'abril i ha acabat amb el fals metge, JSO, de 21 anys, a la presó, mentre s'investiga si, a més de l'Hospital de Martorell (Barcelona) i en una clínica privada de Barcelona, també va exercir en altres llocs de sectors clau en l'emergència sanitària.

Va ser el director de recursos humans de l'Hospital de Martorell qui el 7 d'abril passat va denunciar davant els Mossos d'Esquadra que des de feia tres dies tenien en formació a un metge que havia aportat tota la documentació necessària, però que els va aixecar algunes sospites.

Segons han informat Efe fonts del cas, els Mossos van comprovar que la documentació que va aportar el jove era falsa, de manera que l'endemà, 8 d'abril, el van detenir a Barcelona, just en el moment en què estava passant consulta en una clínica privada de la capital catalana.

Els agents van registrar el seu domicili i van descobrir que acumulava una gran quantitat de material que els ha donat moltes pistes en la seva investigació: des d'equips d'emissores de ràdio fins informes mèdics i documents vinculats a serveis sanitaris i d'emergències com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el SAMUR, la Creu Roja, els Bombers i Protecció Civil.

A més d'analitzar la documentació intervinguda a aquest jove, els agents estan duent a terme diligències per determinar si en algun d'aquests casos també va poder treballar malgrat no tenir la formació per fer-ho i si va signar algun certificat de defunció per coronavirus.

El jutge de Martorell que investiga aquest cas va acordar enviar al jove a la presó.

El Col·legi de Metges de Barcelona va posar als Mossos d'Esquadra sobre la pista d'un segon cas de presumpte intrusisme, amb una denúncia que van interposar el passat 29 d'abril contra una doctora que treballava sense tenir la titulació.

El Col·legi de Metges va denunciar a la dona després de rebre l'alerta d'una mútua mèdica perquè comprovessin el nombre d'un metge col·legiat a nom d'una persona, el que va permetre descobrir que el seu document era fals.

Els Mossos van obrir una investigació, van identificar la falsa doctora i van portar el cas als tribunals, pels delictes de falsificació de document públic, oficial o mercantil i intrusisme.