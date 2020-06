Desarticulat un grup criminal que havia segrestat un matrimoni de 72 anys per cobrar un deute per un negoci fallit

Els Mossos han desarticulat un grup criminal que havia segrestat un matrimoni de 72 anys de Sabadell amb l'objectiu per cobrar un deute contret per un negoci fallit. Els agents van detenir el 29 de maig quatre homes, amb edats d'entre 18 i 33 anys i nacionalitats espanyoles i italiana, com a presumptes autors d'un delicte de segrest i un d'extorsió. Anteriorment havien detingut un altre home de nacionalitat colombiana pels mateixos fets. El segrest es va produir al gener a com a conseqüència d'un deute que havien generat amb un grup de persones napolitanes que haurien fet una inversió en un negoci d'adquisició de pedres precioses que va fer fallida el 2019.



Després d'un procés extorsionador que va culminar amb el segrest del matrimoni, la seva filla va denunciar els fets i la Unitat Central de Segrestos i Extorsions es va fer càrrec de la investigació. En una primera fase es va aconseguir l'alliberament del matrimoni i la detenció amb ingrés a presó del que era encarregat dels hostatges.





A presó els 5 membres d'un grup criminal que havien segrestat un matrimoni d'edat avançada per cobrar un deute per un negoci fallit https://t.co/Nd2LdUXqkm pic.twitter.com/0AJE1f5QvU — Mossos (@mossos) June 5, 2020

Els investigadorsal barri de Torre Romeu de la capital vallesana, on els raptors hi tenien retingut el matrimoni contra la seva voluntat. El grup feia servir aquest pis com a pis franc i tenien el matrimoni retingut mentre elsLa detenció del primer home, que va ingressar a presó al gener, va permetre obtenir indicis per identificar a la resta dels integrants del grup. Durant la investigació es van obtenir indicis de participació en el segrest i imatges del moment de l'assalt al domicili del matrimoni, on s'hi podia apreciar com els autors del segrest els sostreien el vehicle particular com a mesura per cobrar part de l'import exigit relacionat amb el deute.. Davant d'aquest canvi de residència i amb l'objectiu d'evitar que amb els canvis de fase dictats per les autoritats sanitàries l'investigat pogués fugir cap a Nàpols, els Mossos van sol·licitar el suport de la Guàrdia Civil per dur a terme el control de l'investigat en el dispositiu final de les detencions, entrades i escorcolls.Així,amb entrades simultànies a Sabadell, Castellar del Vallès, Badia del Vallès i Villanueva Mesía (Granada) que va finalitzar amb la detenció dels membres del grup. També es van recuperar els documents relacionats amb el negoci fallit que va motivar el segrest, a més d'aparells de telefonia i suports informàtics relacionats amb els fets, que els investigadors estudien.Els quatre detinguts en aquesta segona fase van passar a disposició judicial els dies 29 i 31 de maig i el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional de tots quatre. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.