Com serà la Revetlla de Sant Joan d'aquest any?

Protecció Civil de la Generalitat ha recordat aquest divendres que la revetlla de Sant Joan no podrà ser com la d'anys anteriors, ja que les celebracions no podran ser tant massives.

Així, si es manté la normativa actual i tot Catalunya està en fase 3, les festes particulars podran ser d'un màxim de 20 persones, les festes organitzades en llocs tancats podran ser de 80, i les que s'organitzin en llocs oberts podran encabir un màxim de 800 persones assegudes i mantenint la distància de seguretat de dos metres.

Per això, en les festes populars a les platges o en altres llocs amplis, les policies locals hauran de vigilar que els grups siguin d'un màxim de 20 persones i puguin mantenir la distància de seguretat amb els altres grups.

