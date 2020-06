Salut es prepara per rebrot a l'octubre que podria allargar-se fins a l'abril

El Departament de Salut es prepara per a un rebrot de coronavirus a partir del pròxim mes d'octubre i baralla, com el pitjor dels escenaris, que el pic màxim de la pandèmia en aquesta nova fase s'allargui fins a abril de l'any que ve.

Així consta en un document tècnic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que aquest dissabte publica TV3, sobre les perspectives d'evolució de la pandèmia de coronavirus en els propers mesos.

Segons aquest document, el Departament de Salut ja s'està preparant per a un possible rebrot de la pandèmia que podria iniciar-se el proper mes d'octubre i aconseguiria el seu pic màxim entre finals d'aquest any i inicis del vinent.

Com el pitjor dels escenaris possibles, el document del SEM planteja que aquest nou rebrot s'allargui, en el seu pic màxim, fins el 15 d'abril del 2021, tot i que seria d'intensitat menor que l'actual.