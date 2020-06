Educació permet a les llars d'infants oferir menjador en fase 2 i augmenta la ràtio a 10 infants per grup en fase 3

El Procicat ha aprovat un document de modificació del pla de reobertura dels centres educatius del Departament d'Educació, aprovat el 20 de maig. Una de les novetats és que les llars d'infants podran oferir el servei de menjador si la titularitat considera que "pot garantir l'acompliment de les mesures sanitàries establertes". Una d'aquestes és una separació mínima d'un metre entre infants. El document introdueix que per als infants d'un a sis anys es procurarà planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques "en la mesura del possible". A més, amplia de cinc en fase 2 a 10 els alumnes màxims per grup en el primer cicle d'educació infantil quan el territori estigui en fase 3.

En el cas del menjador, el text estableix que en taules grans s'haurà de deixar una cadira de separació entre infants de manera que cada nen no tingui cap altre infant al davant ni als costats. Afegeix que per raons d'espai, "pot ésser convenient fer els àpats per torns". A més, apunta que caldrà netejar i desinfectar les taules després de cada àpat i l'espai de menjador un mínim d'un cop al dia.

Pel que fa la distància de seguretat, l'existència de grups estables de cinc infants per professional, la proposta d'activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d'activitats a l'aire lliure i en entorn ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la possibiltiat de contagi. "Els pares, mares i/o tutors/es han d'estar informats d'aquesta singularitat específica per a l'educació infantil d'entre un i tres anys", afegeix.

D'altra banda, el document també recull que serà "altament recomanable" tenir el calendari vacunal al dia però "es donarà per bona" la documentació presentada quan es va fer la matricula.