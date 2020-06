Torra exigeix accedir a 15.000 milions per evitar l'«asfixia» de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que autoritzi diverses mesures urgents perquè Catalunya pugui disposar de 15.000 milions per tal d'evitar "l'asfíxia" de la comunitat i pugui reprendre la recuperació econòmica.

Segons han informat a Efe fonts de la Generalitat, Torra ha fet aquesta petició durant la reunió telemàtica celebrada aquest matí amb el president del govern espanyol i la resta de presidents autonòmics per valorar la situació creada per la pandèmia de la Covid-19.

En la seva intervenció, Torra ha fet responsable al Govern d'"asfixiar Catalunya", "entorpir la seva recuperació econòmica" i de "comprometre les polítiques socials absolutament necessàries".

El president de la Generalitat ha alertat Sánchez sobre "la necessitat de prendre mesures econòmiques urgents i de fer-ho ara", ha criticat que les solucions que proposa l'executiu espanyol siguin "per a finals d'any o inici de l'any que ve", i ha insistit en què no poder comptar ara amb els recursos necessaris és "insuportable" per a Catalunya i de gran gravetat.

Ha posat de manifest que el Govern té constància de pèrdues en el sector turístic per 15.000 milions d'euros, al sector comercial de 9.500 milions, 1.000 milions al sector de la cultura, i de 850 milions en el tercer sector.

Per aquest motiu, Torra ha fet a Sánchez una proposta perquè Catalunya aconsegueixi 15.000 milions, dels quals 5.000 milions serien per la via de transferències directes de l'Estat per les despeses acreditades en inversió sanitària.

També ha demanat que el govern espanyol sol·liciti al Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE), en nom de Catalunya, un préstec de 5.000 milions, el 2% del PIB català, que donaria liquiditat immediata i permetria tornar-lo al 0,1%.

També proposa apujar a l'1% el sostre de dèficit, que continua al 0%, un increment que suposaria 2.500 milions d'euros, segons les fonts informants.

Finalment, Torra sol·licita poder disposar dels 2.500 milions del superàvit i romanents dels ajuntaments.

"Si no es prenen aquestes decisions ara, el govern d'Espanya és responsable d'asfixiar Catalunya i d'entorpir la recuperació econòmica", ha manifestat el president de la Generalitat, que ha advertit: "Amb el nostre pressupost no podrem encarar les reclamacions i comprometrem les polítiques socials".

Torra també ha lamentat "no haver obtingut resposta" al document que va presentar fa 15 dies a Sánchez amb 40 mesures per reactivar l'economia de Catalunya, i ha recordat que conté moltes urgències que "són essencials i s'han d'abordar".

Pel que fa a epartiment de fons de 16.000 milions d'euros per a les autonomies, Torra ha lamentat els "vaivens" del govern espanyol i ha denunciat que els nous criteris suposen per a Catalunya pèrdues de desenes de milions d'euros, segons els càlculs realitzats amb el vicepresident Pere Aragonès.

"Per què sempre és Catalunya qui ha d'assumir totes les despeses", s'ha preguntat Torra, que també ha reivindicat un fons per al transport del doble o el triple del previst, així com per a educació, i ha afegit que "les promeses ens arriben retallades, la situació és molt greu, anem tard i lents".

El president de la Generalitat ha exigit a més la pròrroga dels ERTO i la posada en marxa de l'Ingrés Mínim Vital de forma immediata. També ha insistit a reclamar un permís retribuït a mares i pares que necessitin fer-se càrrec dels fills i de persones amb dependència.