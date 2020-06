Vergés diu que escurçar la fase 2 a Barcelona i Lleida no està en la proposta de dilluns però que "tot és plantejable"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que en la proposta de dilluns que farà el Departament no s'inclou que Lleida i l'àrea metropolitana de Barcelona escurcin la fase 2 però no ha descartat incloure-ho més endavant. "Demà no hi ha aquesta proposta sobre la taula però, en tot cas, és plantejable", ha dit a RAC1. Ha afirmat que "és possible" reduir els terminis de 14 dies per passar de fase perquè hi ha un "bon escenari" però ha rebutjat precipitacions. D'altra banda, ha assegurat l'empresa contractada en el marc de les tasques de rastreig farà un suport telefònic i que és la salut publica "qui ha de liderar la vigilància epidemiològica". Ha afegit que en emergència no es podia fer una licitació que hagués trigat mesos.