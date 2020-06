Catalunya registra una primavera càlida i plujosa

Catalunya ha registrat aquest any una primavera càlida a tot el territori, especialment a punts del Pirineu i Prepirineu, Ponent, prelitoral Nord i la conurbació de Barcelona. L'estació s'ha caracteritzat per la persistència de valors de temperatura relativament elevats, amb l'excepció del període entre finals de març i principis d'abril, quan van arribar algunes masses d'aire fred. Al maig la temperatura es va disparar, superant el llindar dels 30 graus durant la calorada del 19 al 23. També ha estat una primavera plujosa o fins i tot molt plujosa en punts del litoral i de les Terres de l'Ebre. Ara bé hi ha hagut excepcions seques entre la plana de Vic i el Prepirineu oriental.

Així, en termes de temperatura, el març ha estat contrastat, l'abril ha estat suau i el maig ha estat particularment càlid. A l'Observatori de l'Ebre i l'Observatori Fabra, amb més de 100 anys de dades, el maig del 2020 ha estat el més càlid de les respectives sèries.

La primavera d'enguany ha resultat plujosa en més d'un 80% de la superfície de Catalunya, mentre que es pot qualificar de molt plujosa a aproximadament en un 10%. Els sectors on la precipitació ha estat més remarcable en comparació amb la mitjana se situen al litoral Central i Nord, així com a les Terres de l'Ebre, amb registres excepcionals al massís del Port.

Per contra, l'excepció seca es localitza a l'àrea entre la plana de Vic i el Prepirineu oriental, on, d'una banda, tant el març com el maig van ser secs, i de l'altra, en aquest abril plujós, tampoc va rebre quantitats especialment abundants.

Aquesta primavera serà recordada pels registres inèdits de precipitació de l'abril al litoral i prelitoral. La precipitació mensual va ser la més elevada per a un mes d'abril en la sèrie centenària de l'Observatori Fabra, on es van recollir 258,7 mm. A punts del prelitoral, com el Montseny, es van enregistrar acumulacions mensuals molt poc habituals, com els 421,6 mm a Puig Sesolles (1.668 metres).