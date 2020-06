El contracte amb Ferrovial crispa l'avanç de la desescalada a Catalunya

Professionals sanitaris, sindicats, polítics i moviments veïnals han criticat la decisió de la Generalitat d'externalitzar el rastreig de possibles contagis, cosa que ha fet més agre el dia de l'avanç de la desescalada de Barcelona i Lleida a la fase 2 i del Camp de Tarragona, l'Ebre i el Pirineu a la fase 3.

L'adjudicació directa, per via d'urgència, sense concurs públic, per 17,6 milions dels treballs de seguiment telefònic dels contactes de persones amb Covid-19 a una empresa filial de Ferrovial, la mateixa que gestiona el telèfon Salut 061, ha desfermat avui una epidèmia de crítiques a la Generalitat, el primer dia en què tot Catalunya ha abandonat la fase 1.

La mateixa consellera de la Presidència, Meritxell Budó (JxCat), ha instat el departament de Salut que lidera Alba Vergés (ERC) a "escoltar" la comunitat mèdica, contrària a aquesta adjudicació, i ha obert la porta a "modificar" la decisió.

Budó ha fet aquestes declaracions a la cadena SER després que el president de Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, i el de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Antoni Sisó, exigissin rectificar aquesta externalització.

Budó ha explicat que és "una ampliació del contracte telefònic que Salut ja té signat" amb aquesta empresa, tot i que ha reconegut que "potser cal escoltar el que està dient la comunitat mèdica, que rebutja aquesta decisió".

Fins i tot el propi partit de Vergés, ERC, ha demanat que Salut "reverteixi" el contracte a la filial de Ferrovial i ha defensat "un programa públic" que gestioni l'atenció telefònica.

Segons la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, aquesta externalització s'ha efectuat "correctament i per raons d'emergència", però ha puntualitzat que "a ERC no li agrada aquest contracte i prefereix que el servei" de rastreig de contagis i atenció telefònica a la ciutadania "es gestioni des de l'àmbit públic".

També la portaveu del PSC, Eva Granados, ha demanat a la Generalitat que aclareixi els criteris per externalitzar els rastrejadors. "Volem saber per què Salut només vol dedicar 4,5 milions a reforçar l'atenció primària, que és on hi ha d'haver recursos, i s'externalitza aquest servei", ha dit Granados.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, tampoc "entén" la privatització dels rastrejadors i ha recordat que Salut ja va pactar pagar més de 43.000 euros per cada pacient que la sanitat pública derivés a una UCI privada, mentre que la CUP ha presentat una moció al Parlament instant la Generalitat a rescindir de manera "immediata" el contracte.

Els sindicats Infermeres de Catalunya i SATSE Catalunya i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona també han demanat rectificar aquest contracte, i han recordat que la sanitat pública catalana "porta molts anys afeblida per dues dinàmiques: retallades pressupostàries i externalització de serveis cap a grups privats".

L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla, ha opinat que els ambulatoris estan "entre els llocs més adequats" per rastrejar contactes de Covid per la seva "proximitat", encara que ha evitat valorar la privatització dels rastrejadors.

Segons Trilla, el més "proper" al pacient sempre és l'atenció primària, uns CAP que ha assenyalat que podrien "reforçar-se amb aquests rastrejadors".

CCOO de Catalunya ha acusat Salut de "poca transparència" i ha criticat l'adjudicació "a dit" d'aquest contracte.

La polèmica ha ennuvolat mediàticament el primer dia d'avanç de fase en desescalada, en què han obert totes les platges catalanes al bany, tot i que el temps no ha acompanyat amb un descens de temperatures i poc sol.

L'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar 18 videosensors per controlar en temps real l'ocupació de les 10 platges de la ciutat perquè es mantinguin les distàncies de seguretat i no hi hagi aglomeracions.

També l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha intensificat la neteja de mobiliari i equipaments de les platges i desinfectar dues vegades al dia papereres, contenidors, plataformes i pals de dutxa, bancs i cadires de vigilància per garantir la màxima seguretat per als banyistes.

Les comarques de Garraf i l'Alt Penedès han quedat integrades avui amb la regió sanitària de Barcelona, de manera que ja hi pot haver mobilitat entre l'àrea metropolitana i aquestes dues comarques.

Vuit noves morts reportades avui per les funeràries han elevat a 12.403 persones el total de morts per Covid-19 a Catalunya, on l'epidèmia segueix allunyant-se, tot i que encara hi ha 120 persones ingressades a la UCI, dos més que ahir.

Entre les 38.599 altes hospitalàries, 8 a les últimes 24 hores, avui s'han conegut els casos d'un home de 68 anys que ha sortit de la UCI de l'Hospital de Barcelona després de passar intubat 75 dies, i el d'una nadó de 14 mesos amb patologies respiratòries prèvies que ha superat la malaltia després de dues setmanes a la UCI pediàtrica de la Vall d'Hebron.

La reobertura de col·legis i instituts s'ha completat aquest dilluns amb la incorporació d'aquells centres situats a les zones sanitàries de Barcelona i Lleida amb assistència escassa d'alumnes i mesures de seguretat estrictes per evitar contagis.