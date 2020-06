La Fiscalia demana 10 anys de presó per a Trapero per sedició

El fiscal ha anunciat avui dilluns la rebaixa de la seva acusació al major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero d'un delicte de rebel·lió, pel qual li demanava 11 anys de presó, a 10 anys per sedició i ha ofert també com a alternativa al tribunal poder condemnar-lo per desobediència, que no comporta presó.

La decisió de retirar l'acusació pel delicte de rebel·lió d'acord amb la sentència del procés, a més de Trapero, beneficia els altres dos acusats per aquest delicte i que també s'enfrontaven a 11 anys de presó: l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig -segon de l'exconseller Joaquim Forn, condemnat a 10 anys i mig per sedició-.

D'aquesta manera, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha reduït la seva petició de pena per aquests tres acusats deixant-la en 10 anys per sedició o com a alternativa 10 mesos de multa a una quota de 200 euros diaris per desobediència i inhabilitació per a càrrec públic, mentre que per a la tercera acusada, la intendent dels Mossos Teresa Laplana, ha mantingut la seva petició de 4 anys per sedició o 5 mesos de multa i inhabilitació per desobediència.