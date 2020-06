Una seixantena de víctimes dels atemptats del 17-A reclamen que s'imputi als processats per assassinat

Una seixantena de víctimes dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils i l'associació 11-M Afectats por Terrorisme han demanat que s'ampliï l'escrit de processament del cas per incloure-hi també el delicte d'assassinat.

Cal recordar que a principis de gener l'Audiència Nacional tancava la instrucció i acusava els tres imputats de terrorisme, però no del que ara demanen la seixantena de víctimes i l'associació.

A Driss Oukabir i a Mohamed Houli Chemlal se'ls atribueix integració en organització terrorista; fabricació, tinença i dipòsit de substàncies i aparells explosius de caràcter terrorista, i estralls de caràcter terrorista en grau de temptativa. A Said ben Iazza se li atribueix col·laboració.

Després d'analitzar l'escrit de la instrucció, la seixantena de víctimes i l'associació hi mostren la discrepància i demanen que Oukabir i Chemlal siguin processats també per quinze delictes d'assassinats terroristes consumats, per 140 en grau de temptativa i per 140 delictes de lesions terroristes.

Tant a ells dos com a Iazza, també demana que se'ls atribueixi un delicte d'estralls imprudents i 29 delictes de lesions imprudents per les lesions causades per les explosions d'Alcanar.

A més, per a Iazza sol·liciten un delicte de transport, dipòsit i tinença d'explosius i un delicte d'estralls en grau de temptativa.