Un any de presó per un mosso que va gravar 17 companyes al vestidor amb càmera oculta

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena d'un any de presó per a l'agent dels Mossos d'Esquadra que va gravar amb càmera oculta 17 companyes seves al vestidor de la comissaria de Badalona durant vuit mesos. El tribunal el suspèn durant un any, tot i que rebutja inhabilitar-lo com a funcionari públic, i, per tant, expulsar-lo del cos, tal com demanaven les afectades. El Suprem, com l'Audiència de Barcelona, ha considerat que l'acusat no va fer prevaldre la seva condició com a membre del cos per accedir als vestidors, on també hi hauria pogut entrar el personal de neteja i manteniment. A més, la sentència obliga el processat a pagar una indemnització de 68.000 euros, 4.000 per cada víctima. L'home va reconèixer els fets durant el judici.

L'home, agent de la unitat d'investigació de furts i robatoris, va col·locar una petita càmera dins d'una motxilla des d'almenys desembre del 2014 i la va deixar al vestidor femení. Durant mesos cap de les agents va fer gaire cas de la bossa, que va anar canviant de lloc, perquè totes pensaven que era d'alguna companya. Fins que el 19 de juliol una agent va descobrir la càmera i després de relatar el cas als seus superiors, l'acusat es va "enfonsar" i va admetre immediatament els fets.

L'agent I.P.S. ha estat condemnat a un any de presó per 17 delictes de revelació de secrets, amb les atenuants de confessió, reparació del dany i dilacions indegudes. Així, el Suprem ratifica íntegrament la sentència de l'Audiència i rebutja els recursos de la defensa i de l'acusació particular. De fet, l'advocat de les agents demanaven l'agreujant d'abús de confiança i prevaliment. L'agent també ha estat condemnat a un any de suspensió com a policia, 2.400 euros de multa i 4.000 euros d'indemnització a cada agent, que ja va pagar abans del judici.

Durant el judici, el setembre del 2018, l'agent va dir que en aquella època, el 2015, tenia "problemes personals", i que aleshores estava passant un "calvari personal i professional". Les 17 agents gravades van dir que se sentien "traïdes" i "decebudes" amb el seu company, amb qui no volen treballar mai més. L'acusat s'enfrontava a una pena de 20 anys de presó i 15 d'inhabilitació, a més d'haver d'indemnitzar les víctimes.

En la memòria de la càmera es van descobrir 45 arxius del vestidor, en 18 dels quals es veien algunes mosses en roba interior o mostrant parts del seu cos, tot i que cap completament despullada. A casa seva es va trobar un disc dur amb un vídeo gravat amb telèfon mòbil on també es veien imatges de les seves companyes al vestidor.

Per la seva banda, les 17 mosses afectades van explicar que es van reconèixer en una o diverses imatges de dies diferents, amb roba d'hivern i d'estiu, canviant-se de roba o mig despullades. Totes van explicar que en el seu moment les va afectar molt, perquè la qüestió va sortir a la premsa i molts familiars, amics o coneguts van preguntar si elles sortien a les imatges. Fins i tot ciutadans anònims els preguntaven per la qüestió i algun mosso company les va culpabilitzar a elles per "pesseteres" i "arruïnar la vida" de l'agent acusat.

Alguna d'elles va explicar que era amiga de l'agent acusat i que aquest els havia fet comentaris sobre el seu aspecte físic, sense que arribessin a sospitar res. Totes es van sentir "ferides", "vulnerables", "desprotegides", i van assegurar que no volen tornar a treballar amb ell.

La fiscalia demanava quatre anys de presó i quatre d'inhabilitació com a mosso per un delicte de descobriment i revelació de secrets, 11.520 euros de multa i 170.000 euros d'indemnització a les víctimes, 10.000 per a cadascuna. L'acusació particular demanava 20 anys de presó, quatre anys per cadascun dels cinc delictes que considera, perquè van ser els cops que hauria mogut la càmera, i 15 d'inhabilitació. Tot i que inicialment demanava 4.000 euros per a cada víctima, finalment va demanar-ne 10.000 com la fiscalia.

Per la seva banda, la defensa demanava l'absolució, o alternativament set mesos i mig de presó substituïbles per una multa de 270 euros, i una indemnització màxima de 4.000 euros per mossa, que ja ha pagat. El seu advocat va recordar que l'acusat, que va estar suspès de sou i feina durant un any però ja torna a treballar, cobra com a agent ras, té hipoteca, està casat, té un fill a càrrec i ha hagut de demanar un préstec per pagar els 68.000 euros d'indemnitzacions. Així, va dir que cal tenir en compte les atenuants de dilacions indegudes, reparació del dany i confessió dels fets.

La Generalitat, com a responsable civil subsidiària, no va defensar el mosso, però va demanar que la indemnització no superi els 4.000 euros per víctima, perquè si s'augmentés, la resta l'hauria de pagar l'administració, que no té assegurança per delictes dolosos.