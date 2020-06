Condemnen a dos anys i quatre mesos de presó el sotsinspector dels Mossos pel desallotjament de plaça Catalunya

L'Audiència de Barcelona condemna a dos anys i quatre mesos de presó l'actual cap de l'ARRO a Barcelona, Jordi Arasa, pel desallotjament de l'acampada de plaça Catalunya el maig del 2011. El condemna per dos delictes de lesions perquè no veu justificat que colpegés els acampats. "En cap dels casos estava justificat que l'acusat fes ús de la seva defensa i no es pot parlar d'error perquè no va actuar davant d'una situació de risc per protegir cap bé jurídic", diuen les magistrades, que apunten que no es van produir enfrontaments ni cap situació de tensió perquè la gent estava asseguda de forma pacífica. "A l'acusat se li presuposa que sap controlar la situació i no deixar-se portar per una tensió que en aquest cas tampoc apreciem", apunten.