Torra accepta tornar a reunir la taula de diàleg malgrat les "confiances trencades"

El president de la Generalitat, Quim Torra, no vetarà la represa dels treballs de la taula de diàleg sobre Catalunya, tot i les "confiances trencades" amb el Govern de Pedro Sánchez durant l'estat d'alarma.

Així es desprèn de les paraules de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la primera roda de premsa presencial de la Generalitat en tres mesos, després de la seva reunió setmanal.

Divendres passat, Torra va refredar la possibilitat que la taula de diàleg sobre Catalunya reprengui en breu els seus treballs -com demanava ERC i avala el Govern central-, ja que per dialogar, va dir, "cal un clima de confiança" i, en ara mateix, "no n'hi ha".

Aquest dimarts, però, Budó ha donat a entendre que Torra i el flanc de JxCat en l'executiu si accepten participar en una nova reunió de la taula de diàleg tot i la manca de confiança mútua.

"No defugirem mai aquest diàleg, més enllà que s'hagin pogut trencar certes confiances. Allà on hi hagi diàleg, el govern de la Generalitat hi serà", ha assegurat Budó.

Els treballs de la taula de diàleg per buscar una solució al "conflicte polític" català, ha dit, no són incompatibles amb els que pugui fer la Comissió Bilateral per abordar altres temes.

Abans de la crisi del coronavirus, ha subratllat, aquesta Comissió Bilateral ja s'havia de reunir per tractar diferents qüestions d'interès de tots dos governs, tot i que ara "hi haurà altres prioritats".

D'altra banda, el debat polític d'avui dimarts també ha estat marcat per la decisió de l'Audiència de Barcelona de condemnar a dos anys i quatre mesos de presó i a suspensió de càrrec públic a l'inspector dels Mossos d'Esquadra Jordi Arasa, per les càrregues policials en l'acampada d'indignats a la plaça Catalunya de Barcelona, el 27 de maig del 2011.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha carregat a Twitter contra el conseller d'Interior, Miquel Buch: "Avui s'ha condemnat a dos anys de presó per abusos en l'actuació policial del 15M a Jordi Arasa, inspector dels Mossos, lamentable que hagi estat un jutge i no el seu conseller qui ho hagi sancionat, i encara més lamentable que aquesta mateixa conselleria ho ascendís fa dos mesos".

Així mateix, la presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha apel·lat a la Generalitat a moure fitxa: "Al març, Jordi Arasa va ser ascendit a cap d'ARRO-Barcelona dels Mossos. Avui ha estat condemnat. El Govern no pot mirar cap a un altre costat. Hauria de rectificar ja i cessar-lo".

En termes semblants s'ha pronunciat la diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí: "El Govern haurà de decidir si continua amb la política d'avalar les males praxis o si fa un gest democràtic i el cessa, perquè l'auditoria més gran de la història en els Mossos sembla que no acaba d'arribar".

En paral·lel, la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament han acordat incloure la polèmica llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural en l'ordre del dia del ple que començarà el dia 17 i, amb tota seguretat, serà aprovada al comptar amb el suport de la majoria dels grups, tot i que hi ha entitats que la critiquen.

Un centenar de persones, de fet, s'han concentrat aquest migdia davant l'edifici del Parlament per protestar contra la creació de l'Agència de Patrimoni Natural, i entre ells figuraven alguns alcaldes i propietaris agrícoles i forestals.

La llei que crearà aquesta agència ha estat inclosa en l'ordre del dia del ple del dia 17 amb el suport de la majoria dels grups. EFE