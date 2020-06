L'advocat del pare d'una víctima del 17-A qüestiona que Es Satty estigui mort

L'advocat del pare d'una víctima dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Jaume Alonso-Cuevillas, ha posat en qüestió que l'imam de Ripoll considerat el cervell dels atemptats, Abdelbaki Es Satty, estigui mort. "No ho estic negant, però no hi ha certesa que estigui mort", ha assegurat en una entrevista al canal 324. Cuevillas ha assegurat que els informes dels forenses "no són concloents" i que, mentre els veïns de la casa d'Alcanar asseguren que hi havia "4 o 5 persones", es van trobar "dos cadàvers" i hi ha una altra persona supervivent que ara està processada. Per la seva banda, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, s'ha mostrat "convençut" a TV3 que Es Satty va morir en l'explosió d'Alcanar.

Jaume Alonso-Cuevillas, que representa Javier Martínez, pare d'una víctima que va morir a l'atemptat a la Rambla de Barcelona, ha dit que en les restes a la casa d'Alcanar no es va trobar "ni el mòbil ni les targetes SIM" d'Es Satty i que consta que una neboda seva "va comprar dos bitllets d'avió" la nit del 16 d'agost. Aquella mateixa nit, segons el relat de Cuevillas, "està constatat que dos dels nois de Ripoll van anar fins a l'aeroport del Prat".

L'advocat també ha assegurat que el telèfon d'Es Satty "va rebre trucades el dia 20" i que "no eren un intent de connexió que no va funcionar" i que la "bústia morta" que utilitzava "té entrades amb posterioritat als atemptats".

"Hi ha molts indicis que ens ho fan qüestionar", ha assegurat. Cuevillas també ha indicat que "ningú ha reclamat el suposat cos d'Es Satty" i que "no existeix constància documentada que el seu perfil coincideixi amb un dels morts". "No afirmo que no sigui mort, dic que hi ha dubtes raonables", ha reblat.

Cuevillas també ha denunciat que les diligències que han demanat perquè s'investigués la relació entre l'imam de Ripoll i els serveis secrets espanyols "s'han denegat". Per l'advocat, "volen tancar-ho en fals i que no anem més enllà".

L'advocat també ha explicat que demanaran que els tres processats siguin jutjats per un delicte d'assassinat, així com demanar "responsabilitats" a l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i la "responsabilitat civil" de l'Estat per no haver controlat la venda de precursors d'explosius quan des del 2014 hi havia un reglament europeu que els obligava. Cuevillas ha dit que es va regular per llei el novembre del 2017, després dels atemptats.

Els Mossos defensen la investigació

Per la seva banda, el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra ha assegurat en una entrevista a TV3 que la policia catalana va fer la seva investigació i va concloure que Es Satty és mort, i que es van trobar restes biològiques que ho confirmen. Sallent s'ha mostrat "convençut" que l'imam va morir en l'explosió i ha emmarcat les declaracions de Cuevillas en l'estratègia de la seva defensa.

Sallent ha defensat que la investigació es va fer amb "molt pulcritud" i que hi van intervenir diversos cossos policials. En aquest sentit, ha dit no compartir que hi hagi hagut "cap mena de negligència".