Oriol Mitjà considera el govern català una "conxorxa de ximples" pel programa de rastreig de la covid-19

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha expressat la seva "decepció" amb el programa de rastreig de contactes que la Genearalitat ha encarregat a Ferrovial. Ho va fer un tuit que va acabar amb el hastag #conxorxadeximples i que va esborrar minuts després de publicar-lo. Hores després, i com que circulava una captura de pantalla, l'investigador l'ha tornat a publicar explicant que "em van demanar que l'esborrés".





Em van demanar que l'esborrés, ?? però els periodistes son mooolt ràpids!

"Oriol Mitjà esborra un tuit que criticava durament el programa COVID-19 per cerca de contactes" pic.twitter.com/V6NG9np9JU — Oriol Mitjà (@oriolmitja) June 10, 2020

Mitjà exposa els quatre motius que el porten a la crítica: es basa en "un full d'Excel o similar", avisa per SMS, només suposa un reforç amb centenar de sanitaris i que l'empresa externa per fer de centre de trucades "no es fa càrrec de costos de material".Precisament avui, sanitaris catalans han protestat per tercer dimecres consecutiu, per la precarització i en defensa del 5% del sou retallat fa anys i d'una sanitat 100% pública, i han fet notar la seva indignació pel contracte "a dit" a Ferrovial per externalitzar el rastreig dels contagis de Covid-19.El contracte del SEM amb la filial de Ferrovial preveu que aquesta empresa faci el seguiment telefònic dels contactes de les persones positives en Covid-19, per evitar brots i, si es produeixen, controlar-los ràpidament, un treball que fins ara ha estat fent la atenció primària, han argumentat fonts del sector.