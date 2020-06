Metges, infermeres i gestors reclamen un gran pacte per reformar el sistema sanitari

Metges, infermeres i gestors reclamen un gran pacte a Catalunya i a l'Estat per reformar el sistema sanitari arran de la crisi de la pandèmia del coronavirus, en un decàleg que han presentat aquest dijous consensuat a partir de les lliçons de la covid-19. Més recursos econòmics per al sistema, millors condicions per als professionals, així com una organització més flexible i que els empoderi, són algunes de les demandes.

"La covid-19 ha posat en evidència que la canterella del discurs benestant no es pot mantenir ni un minut més", ha afirmat el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), el doctor Jaume Padrós, que ha advertit que si no s'atenen les reclamacions es podria acabar produint una "rebel·lió de bates blanques".

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària són els promotors del decàleg, en el qual han participat i s'han adherit la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.