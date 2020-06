Borràs defensa el 'no' al suplicatori i la CUP li demana que deixi l'escó

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha defensat aquest divendres el 'no' al seu suplicatori, perquè està convençuda que al Tribunal Suprem tindria un "judici injust", i ha rebutjat la possibilitat de renunciar al seu escó com proposa la CUP perquè la jutgi un tribunal ordinari.

Borràs va comparèixer ahir davant la Comissió de l'Estatut del Diputat del Congrés per presentar les seves al·legacions davant el suplicatori enviat pel Tribunal Suprem per investigar-la per presumptes delictes quan va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

I avui divendres ha transcendit la solució que li ha fet arribar la CUP: deixar el seu escó per evitar que sigui el Suprem qui la jutgi i per demostrar "exemplaritat", segons ha explicat la diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí.

Fonts d'ERC consultades per Efe han evitat comentar la proposta de la CUP, en considerar que l'ha de valorar la mateixa Borràs; els republicans encara no han pres una decisió sobre la votació del suplicatori i seguiran parlant amb JxCat i la CUP.

Ja fa dies que JxCat, ERC i la CUP negocien per intentar acordar una posició comuna de cara a la votació del suplicatori.

La CUP, però, considera intranscendent el que puguin votar o fer els diputats independentistes, ja que, donada la correlació de forces parlamentàries, Borràs té la votació "perduda", pel que és segur que s'aprovarà el suplicatori i el seu cas quedarà en mans del jutge Manuel Marchena.

Segons Vehí, no serviria ja que "de res" que els diputats independentistes s'absentessin de la votació del suplicatori.

El que sí que seria efectiu, ha destacat, seria que Borràs renunciés al seu escó al Congrés, perdés així la seva condició d'aforada i el seu cas passés llavors a mans d'un tribunal ordinari.

Així, ha afegit Vehí, s'asseguraria "un judici d'entrada molt més just que el que pugui tenir al Tribunal Suprem" i podria "aclarir" si a la ILC "hi ha hagut o no delicte".

La CUP, ha subratllat, tampoc pot "tolerar que hi hagi ombres de males praxis en temes de corrupció", tenint en compte a més que "a Catalunya la corrupció ha fet moltíssim mal i l'independentisme ha estat perseguit per l'ombra de la corrupció".

Vehí ha emplaçat Borràs a que "faci un acte de generositat cap a l'independentisme i sigui exemplar" com a càrrec electe.

No obstant això, Borràs ha deixat clar, en declaracions a Catalunya Ràdio, que no pensa renunciar a la seva condició de diputada, perquè el missatge que es traslladaria "a les clavegueres de l'Estat" seria el següent: "Continueu fent-ho perquè és efectiu, perquè quan apunteu a una persona i li construïu casos amb informes falsos de la Guàrdia Civil, l'efecte és que aquesta persona s'aparta".

Borràs ha dit que no pot "demanar" a ERC i a la CUP que votin en contra del suplicatori, perquè cada grup és lliure de votar el que consideri oportú, però ha advertit: "Per impedir un judici sense garanties cal votar que no al suplicatori".

Segons Borràs, "si no es vol que hi hagi un judici que ja se sap que serà injust, cal preservar aquesta immunitat".

A Borràs se l'acusa d'haver facilitat, quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, l'adjudicació presumptament irregular d'una sèrie de contractes a un amic per valor de gairebé 260.000 euros, per la qual cosa podria haver-hi delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental.

Per la seva banda, el Parlament ha acordat citar l'actual director de la ILC, Oriol Ponsatí, perquè expliqui la seva posició davant l'informe de la Sindicatura de Comptes segons el qual aquesta institució va fraccionar contractes quan la dirigia Borràs.