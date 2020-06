La presidenta de CatECP, Jéssica Albiach, es posiciona a favor de retirar l'estàtua de Cristòfor Colom a Barcelona

La presidenta de Catalunya a Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha matisat a les xarxes socials la seva proposta d'avui de retirar la popular estàtua de Cristòfor Colom a Barcelona i ha afirmat que l'escultura ha de ser "contextualitzada" en el seu emplaçament, millor opció que desmuntar-la.



En una entrevista que publica aquest dissabte el diari Ara, Albiach afirma que desmuntar l'estàtua de Cristòfor Colom a Barcelona "seria una bona mesura" ja que "pensar que el racisme i la xenofòbia és només un problema dels Estats Units és un error".



"Aquí ho estem vivint, amb la situació dels temporers a Lleida. Hi ha un racisme que és institucional, que moltes vegades ve emparat per la llei d'estrangeria", assenyala al diari.



Hores després, Albiach ha obert un fil a les xarxes socials en què conclou que, en el cas de l'estàtua de Colom a Barcelona, "és millor contextualitzar-la".



Contraposa aquest cas al de l'estàtua d'Antonio López, traficant d'esclaus, i considera que el millor va ser "retirar-la", com va fer l'ajuntament de la ciutat al 2018.



"En tot cas -afegeix- cal un debat assossegat i amb matisos" sobre el futur de l'estàtua de Colom.



Recorda la dirigent que l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano ha defensat que "la pobresa i la fam d'avui tenen a veure" amb la riquesa d'Amèrica Llatina i que "el més important és ser conscient de la nostra història i del passat racista, colonial i imperial" . "Els privilegis d'uns tenen un passat", subratlla





