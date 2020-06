Borrell lamenta que s'hagi «desaprofitat» la pandèmia com una oportunitat per «reforçar» la unitat nacional

El vicepresident de la Comissió Europea i exministre socialista, Josep Borrell, ha lamentat que s'hagi "desaprofitat" la pandèmia com una oportunitat per "reforçar" la unitat nacional. En una conversa aquest diumenge amb el vicepresident de Societat Civil Catalana, Borrell ha destacat que el coronavirus "no entén d'ideologies" i hagués estat una "gran ocasió" per demostrar unió entre forces polítiques i administracions. L'exministre també s'ha exclamat amb unes polèmiques paraules de la consellera Budó en què es relacionava les morts per la covid-19 i la transferència de competències. En aquest sentit, Borrell ha demanat a la Generalitat que abans de reclamar més competències, s'ocupi de les que ja té, "com la gestió de residències".