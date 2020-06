Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus a l'Estat i hi ha 323 nous casos confirmats

El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i en registra 26 en l'última setmana. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 243.928 casos confirmats per proves diagnòstiques, 323 més que el total de dissabte, i 48 el dia previ. D'aquests, n'hi ha 12 a Madrid, 8 al País Valencià, 7 a Catalunya. De les defuncions dels últims set dies, n'hi ha 6 a Madrid, 4 a Castella i Lleó i 3 a Euskadi, Castella-la Manxa i Astúries. En l'última setmana hi ha hagut també 110 hospitalitzacions i 5 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.434 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.737, en la darrera setmana. Per inici de símptomes, 895 s'han diagnosticat en les últims dues setmanes i 253, en els darrers set dies.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'ha diagnosticat 59.820 casos confirmats, 7 el dia previ. 1.348 s'han diagnosticat en els últims 14 dies i 568, en l'última setmana. Per inici de símptomes, 285 s'han confirmat en els últims 14 dies i 71, en els últims set.

La comunitat de Madrid és la que acumula més casos diagnosticats el dia previ (12), seguida del País Valencià (8) i Catalunya (7). La resta de comunitats té quatre o menys positius en les últimes 24 hores, i sis no en tenen cap (Astúries, Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Ceuta i Navarra).

Pel que fa a les defuncions, Catalunya n'acumula 5.587, dos en els últims set dies. En l'última setmana, Madrid en registra sis i Castella i Lleó, quatre. Astúries, Euskadi i Castella-la Manxa tenen comptabilitzades tres en l'última setmana. Hi ha vuit comunitats sense cap mort en la darrera setmana.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 124.631 hospitalitzacions, 110 en l'última setmana. D'aquests, 33 s'han produït a Madrid, 16 a Catalunya, 14 a Castella i Lleó i 12 a Castella-la Manxa.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.619, 5 en els últims set dies. Hi ha catorze comunitats sense cap entrada en Unitats de Cures Intensives en la darrera setmana. La resta en té una, i són Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, País Valencià i Madrid.