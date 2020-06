Els Bombers avisen: «Si el juny deixa de ploure, al juliol podem tenir problemes» amb els incendis

"Si el juny deixa de ploure a mitjans de juliol podem tenir problemes" segons ha exposat el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, en declaracions a l'ACN. "Si va plovent continuadament un cop per setmana" Pardo diu que "la situació seria molt favorable", però si deixa de fer-ho, les plantes del sotabosc que han anat creixent poden afavorir la propagació ràpida dels incendis. Entre altres novetats, enguany els Bombers de la Generalitat disposen d'un nou equipament en un helicòpter que permetrà "fer un tall vertical per determinar les zones més perilloses" en els incendis de sisena generació, que són els més preocupants perquè "no es poden apagar" amb els recursos actuals.

A la compareixença del dimecres passat al Parlament hi va haver una aparent contradicció entre la consellera d'Agricultura i el conseller d'Interior. Mentre Teresa Jordà va afirmar que la situació era bona perquè havia plogut molt, Miquel Buch va dir que el risc d'incendi era gran. Pardo és conciliador: "Tots dos tenen part de raó".

"Ja ens agradaria començar sempre amb aquest nivell de pluges", assegura el director de Prevenció i Extinció d'Incendis, però afegeix que si després de molta pluja deixa de ploure "el combustible fi queda disponible" de manera que el sotabosc facilitaria la propagació ràpida dels incendis.

Ja hi ha hagut els primers incendis de camps de cereals malgrat la pluja que ha caigut, exposa Pardo. Però també hi ha previsions de pluja els propers dies. "Veurem com evoluciona, el que sí és important és que estiguem molt a l'aguait durant aquest període, hem d'estar preparats", afegeix.

Els incendis de sisena generació són els més difícils d'afrontar. Es tracta d'una tipologia d'incendis que amb els recursos actuals els bombers no es poden apagar. En aquests casos és fonamental determinar on situar els efectius en cada moment. "No podem posar els efectius humans i tècnics en risc per un parell d'hectàrees", indica.

Per evitar aquest tipus d'incendis Pardo considera que el més efectiu és dur a terme les mesures preventives durant tot l'any per portar la pràctica la frase segons la qual "els incendis s'apaguen a l'hivern". Per això s'han gestionat cremes controlades, desplegat noves bases per actuar més ràpidament, revisat els protocols i estudiat els punts d'aigua.

Per tenir més garanties a l'hora d'afrontar els incendis de sisena generació també s'ha apostat per dotar d'una nova tecnologia un helicòpter amb una mena de radar que podrà tenir la visió vertical dels pirocúmuls, els núvols provocats pels incendis, de manera que es podrà saber quines són les zones més perilloses del foc en un moment determinat.

La decisió de prescindir dels 96 guaites es basa en "optimitzar els recursos", segons Pardo. Explica que segons un informe del 2019 de les 48 torres n'hi ha 11 que no compleixen els requisits i que s'haurien d'intervenir.

"No valia la pena mantenir aquestes estructures perquè les podem cobrir amb altres elements", indica. Defensa que les càmeres treballen 24 hores al dia durant tot l'any i els guaites ho feien 12 hores els mesos d'estiu. Hi ha 15 càmeres en funcionament i durant l'hivern se n'instal·laran 15 més.

Pel que fa a les mesures de prevenció, Pardo destaca la necessitat "d'animar la gent de reforçar el missatge d'autoprotecció". "La gent amb la seva responsabilitat evita i ens ajuda que un incendi es pugui fer gran", exposa. Demana als ciutadans que quan vegin columnes de fum avisin perquè "tots som responsables de la seguretat d'aquest país", rebla.